為王菀之演音樂劇 吳鎮宇又跳又唱無有怕

【明報專訊】吳鎮宇、王菀之（Ivana）、袁富華合作演出港版著名百老匯愛情音樂喜劇《First Date》，將於8月底假演藝學院演出13場，昨日聯同其他演員余迪偉、鄧智堅及幕後工作人員出席記者會，場面熱鬧。

王菀之（Ivana）昨日擔任記者會司儀，她已多次參與音樂劇演出，今次還身兼多職，包括演員、監製、統籌及花兩星期翻譯劇本，但她拒絕透露投資成本。她表示經中間人邀請吳鎮宇參演，感激對方一口答應。

鎮宇曾拍《難兄難弟》有經驗

問吳鎮宇是否獲重金禮聘出任主角？他大賣關子，只說不會辜負大家的期望，「本來我講過不想再演舞台劇，因為沒有得着，想合作的人已不再做或加入其他劇團，很難有機會合作。但今次有現場樂隊助陣，而且我好喜歡看有關音樂的電影，正是香港缺乏的，今次能參與算是完成心願」。雖然尚未開始排練，吳鎮宇表示「唔識驚」，多年前曾演《難兄難弟》的他已試過又唱又跳，今次有專人指導跳舞和唱歌，所以不覺有壓力，亦相信只要喜歡，便會興奮熱情地投入，便不擔心體力能否應付演出13場的問題。

袁富華打醒十二分精神演出

早前奪香港電影金像獎「最佳男配角」的袁富華亦有演出音樂劇經驗，但今次的要求比以往更高，而且此劇的原創導演也會來港欣賞，所以要打醒十二分精神演出，但不會刻意推掉工作專心閉關練習，他說：「他們有安排老師指導唱歌，自覺近年的聲調比以前降低了，所以演出前多練習，吊高嗓子和練氣學呼吸，因為劇中又唱又跳。其實我的角色所跳的舞不難，50幾歲人都有喼弗做運動，最近還踩單車。」

提到吳鎮宇對唱歌跳舞表現淡定？袁富華讚對方有多年經驗，唱歌又好聽，指對方當年演《難兄難弟》和扮「王妃超人」只是刻意唱出另類風格，事實他聲底很好。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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