Jason Mraz香港開騷變扮聲王

【明報專訊】美國格林美得獎歌手Jason Mraz相隔4年再度襲港，前晚起一連兩日於香港會議展覽中心舉行演唱會。首場個唱於晚上8時25分開始，Jason Mraz帶領他的樂隊唱出《Long Drive》，並感謝港迷前來捧場。他打招呼時笑言，雙手不能舉太高，因為外母做給他的連身衫太緊。Jason Mraz還指揮全場觀眾玩人浪。

Jason Mraz全晚演唱20首歌曲，演出超過2小時，其間不忘分享創作音樂的點滴。他自爆小時候喜歡扮吸塵機的聲音唱歌，還笑言唱歌時會開着吸塵機當「伴奏」。之後他獻唱《Lucky》時即席示範「扮聲」技能，扮海鷗叫，場面搞笑。

Jason Mraz之後請出布公仔擔任「特別嘉賓」，稱它是「受訓中的Meghan」，布公仔化身女歌手Meghan Trainor與他合唱《More than Friends》。

Jason Mraz在台上表示，經常有人問其名曲《I'm Yours》到底寫給誰？誰是他心中所愛？他說歌曲其實是寫給自己的，並稱音樂就是他的初戀。他又自爆小時候學彈結他，目的為結識女仔，而且相當有效，故此他結識了很多出色的女樂手。最後他感謝香港樂迷，大讚香港是一個很酷的城市。

記者：蘇珮欣