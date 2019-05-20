牀照曝光 被指戀上人夫 姚子羚：已經分手

【明報專訊】38歲姚子羚去年3月與過億身家的「的士邦」鄭子邦分手，回復單身的她昨日被爆疑陷四角戀，還有牀照流出。有指她戀上模特兒蔡宛珊（Sarika）的丈夫Raymond Young，秘密拍拖8個月。Raymond還被指另有二奶。姚子羚昨晚返電視城拍《唐人街》，她表示跟Raymond分開了一段時間，強調兩人交往時，Raymond跟Sarika已分居一年多。對有牀照流出，她說不知情，並感到很驚訝。Sarika接受《明報》訪問亦承認跟Raymond前年1月分居，今年1月正式離婚。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

姚子羚傳戀上Dragon-i董事之一的Raymond Young，拍拖超過半年。Raymond的太太是34歲中印混血模特兒Sarika，兩人結婚8年，Sarika曾跟周星馳拍啤酒廣告為人認識，現為林盛斌公司旗下藝人。Raymond被指還有圈外人的二奶，同時又有Raymond與姚子羚的牀照及親密合照流出。不過其後有指姚子羚跟Sarika亦認識，並且在後者與Raymond分居後，兩人才一起。直至姚子羚知道Raymond另有二奶，便決定斬纜，主動提出分手。

目前朋友關係 拒談分開多久

姚子羚昨日傍晚6點半現身無綫電視城，準備拍攝劇集《唐人街》，面對大批傳媒，她淡定接受訪問。對於被爆戀上人夫，她多次強調：「我認識Raymond及跟他交往時，他已經同Sarika分開了一段時間，到現在他們應該已分居兩年；我跟Sarika也相識，她亦知道我當時同Raymond交往過。」問她與Raymond目前關係，她表明已經分手：「我們目前是普通朋友關係，已分開了一段時間，實際幾耐不想提及，已經過去了，分開的原因、細節，亦不想再去講， 總之這關係，對大家都是最舒服。」

對牀照不知情 驚訝如何流出

對於與Raymond的牀照及親密照流出，姚子羚稱有懷疑如何流出：「點解兩個人的照片會在外間流傳出去，我都覺得好驚訝，目前我不想去深究。」批相有幾多人擁有？她反問：「照片有幾多人擁有？不應該問我。」她表示有部分合照她都有，但講到牀照，她說：「牀照是我不知道的！」有沒有想過追討？她說：「 如果有些真的非常過分的行為，我會同公司商量，看看怎樣打算，總之目前我和他是朋友關係，要講的已經講晒。」怕不怕再有更激的照片和影片流出？「我不知，我諗……我相信自己的事。」

Raymond否認與照片流出有關

有否覺得遇人不淑，有否好嬲被出賣？姚子羚說：「 要講的已經講晒，我未有時間去想，只是想澄清跟這人一齊的時候，以我所知，他跟Sarika已經分開了。」她與Raymond再見亦是朋友，對於報道出街後有否聯絡、男方有何反應或有否向她道歉等問題，她只說：「這些你們問當事人。」有沒有因此事被高層「照肺」？會否擔心影響《唐人街》拍攝？工作是否如常？她表示：「要回應已回應晒，我沒有收到任何通知，我會做回演員本分，專注拍攝劇集，是必須要做的，其他事不重要，都要放低。」她表明自己是對感情好認真的女仔，希望感情關係好簡單。

Raymond接受傳媒訪問說照片不是他流出的；他與太太分居兩年，拍拖很正常，並自稱目前單身。

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