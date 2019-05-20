廖碧兒想找結婚對象 絕不做第三者

【明報專訊】廖碧兒近年很多作品多是演第三者角色，於ViuTV新劇《婚內情》更要戀上姐夫陳錦鴻，介入姐姐鄧萃雯的婚姻。現實中她去年與「富二代」盧啟賢一段情也曾被指是第三者，雖然她矢口否認，但最終也分手收場。於情路上兜兜轉轉，總未能碰上真命天子，轉眼已40歲，但她並沒有急於將擇偶條件降低，既然緣分未到，就先將焦點放於事業上。

記者：林祖傑

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廖碧兒在《婚內情》的意中人變成姐夫，關係複雜，如現實中發生在她身上如何面對？她說：「不要說是姐夫，即使知道對方已婚也會選擇離開。」拍完這套劇，廖碧兒對愛情觀的看法有改變：「令我對感情方面會有更多想法，會不禁『吓』了一聲，心中疑問男人是否個個都一樣，有少少『灰灰地』，開始對男人失去信心。現在社會變得很複雜，身邊出現的人，無論結婚或未婚都有很多，只是看你想不想，能否控制自己，值得或是不值得，這就是你的選擇」。

盼家庭事業兩兼得

廖碧兒強調感情路上從未當過第三者，尤其到了這個年紀，很想組織家庭和生小朋友，所以每次都會問清楚才與對方發展，她說：「但愛情無得強求，况且我實在太愛工作，不能完全放低所有去生小朋友；我無論幾愛一個人，總覺得不能失去自己，這會很辛苦。」

於大家庭長大的廖碧兒，一向很重視家人，她坦言有時會嚇怕身邊人，她稱：「愛我就要愛我的家人，有些人真的會驚，不是對方的錯，只是有些人比較喜歡過簡單家庭生活，人多自然有點怕。」

廖碧兒已40歲了，她很清楚自己想要一個什麼對象，只是這個人尚未出現：「24歲時問我，我會不太肯定自己想要什麼，但現在問我就很清楚，我已不能再浪費時間，不可認識一個人10年，才決定結不結婚，這個年紀花6個月相處就會知道。」

暫寄情工作

既然現階段感情生活仍然空白，廖碧兒就選擇做自己喜歡的事，演藝事業外，她還有經商，紅酒、酒吧及中央廚房生意已令她忙得不可開交，但她不認為女人太叻會變成覓對象的障礙，她說：「我也可以向另一半學習新知識，所以要找一個叻過我的人。」

拒接受小鮮肉

廖碧兒更選擇再次走入校園修讀商科增值自己，即使當上超齡學生，桃花運仍停不了，追求者還是只得19歲的運動型俊男，但她稱接受不了：「有追求者約我去圖書館溫書，雖然在他們眼中覺得我只有26歲，但我的年紀真的可以生得他們出，其實我未試過姊弟戀，我的弟弟和弟婦只相差幾年，只差幾年的姊弟戀我都覺得ok，最緊要夾到，但相差廿年的姊弟戀，年紀實在相差好多，大家在不同人生階段，生活難以協調。」

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