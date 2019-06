今年康城唯一參賽華語片 《南方車站的聚會》影評成績暫列第2

里安納度狄卡比奧主演的《從前,有個荷里活》將在康城舉行首映禮,他的新歡卡美拉摩朗(左)和舊愛名模Toni Garrn(右)率先亮相,同時出席《The Best Years of a Life》首映禮。(Getty Images/路透社)

【明報專訊】第72屆康城影展主競賽單元共21部作品,至今已放映了三分一,唯一入圍的華語片《南方車站的聚會》,前日舉行首映禮,在官方刊物《Screen》的評分暫列第2位,僅次於西班牙名導艾慕杜華(Pedro Almodovar)的《Pain and Glory》;至於上周宣布跟賭王何鴻賭與四太梁安琪兒子何猷君訂婚的內地名模奚夢瑤,則穿著性感晚裝現身觀摩電影《The Best Years of a Life》首映禮,跟一衆國際影星爭妍鬥麗。

《南方車站的聚會》由在柏林影展贏過最佳電影金熊獎的《白日焰火》內地導演刁亦男操刀,桂綸鎂和廖凡等《白》片主角,伙拍《琅琊榜》胡歌和《蕩寇風雲》萬茜主演,《南》片取材自真實新聞事件,講述一名小偷在絕望的逃亡之路上尋求救贖的故事。《南》片台前幕後前日現身康城首映禮,獲全場觀衆拍掌歡迎,同樣有份角逐最高榮譽金棕櫚獎的《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)導演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino),亦跟妻子Daniella Pick前來捧場,據悉向來鍾情華語片的塔倫天奴在電影結束後,跟導演刁亦男握手問好。

武漢話對白有難度

據報道《南》片對白以武漢話為主,胡歌說學武漢話有些難度,「我發現小鎂(桂綸鎂)的武漢話給我很大壓力,她來自台灣,卻可以把武漢話學得這麼好」。為怕輸給桂綸鎂,所以胡歌趕緊找老師學習。桂綸鎂則表示開鏡前先花兩個月到武漢學習,還觀察當地人生活,好不容易開竅,最終克服語言難關。《南》片反應不俗,康城官方刊物《Screen》由來自10個國家或地區的影評人就每部主競賽單元電影評分,在已放映的8齣電影中,暫時以艾慕杜華執導的《Pain and Glory》成績最佳,平均3.3分,《南》片以平均2.8分緊隨其後,刁亦男大有機會繼柏林影展後再揚威康城。

何家準媳婦奚夢瑤現身

另一方面,《男歡女愛》法國導演李勞治(Claude Lelouch)新作《The Best Years of a Life》,由安諾愛美(Anouk Aimee)、尚路易杜寧南(Jean-louis Trintignant)及蒙妮卡白露芝(Monica Bellucci)主演,雖然並非參賽片,但在康城舉行的首映禮,仍吸引大批明星及名模捧場,包括去年結婚的《沙灘拯救隊》印度女星彼欣嘉卓芭拉(Priyanka Chopra)和丈夫Nick Jonas、金像影后海倫美蘭(Helen Mirren)、《四個婚禮一個葬禮》安迪麥杜維(Andie Macdowell)、內地女星關曉彤,名模何穗,以及里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)的新歡卡美拉摩朗(Camila Morrone),和德國名模舊愛Toni Garrn。不過最矚目的當數早前剛成為何家準媳婦、與何猷君訂婚的奚夢瑤,穿著低胸露背短裙現身,而且腳踏至少3吋的高跟鞋,似乎有意為懷孕傳聞以行動闢謠。