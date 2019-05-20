狂迷從後偷襲 阿諾：以為被推撞

【明報專訊】現年71歲的《未來戰士》男星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），是前任世界健美先生和加州州長，前日他到南非約翰內斯堡出席Arnold Classic Africa大型運動會時，突然遭一名狂迷從後偷襲，幸他並無受傷，警方亦即時把疑犯拘捕。阿諾表明不會控告施襲者，亦不會妨礙他昨日出席另一活動。事後阿諾透過社交媒體Twitter留言，向超過400萬名追隨者報平安，他感謝粉絲關心，但強調事件「不值得大家擔心，我最初以為是被人群推撞了一下，這類事件時有發生」，又開玩笑說：「慶幸那笨蛋（施襲者）並沒妨礙我玩Snapchat。」明顯是向粉絲派定心丸。有網民笑言疑犯應該沒有睇過《未來戰士》系列，所以才敢襲擊阿諾。

阿諾同時上載他遇襲的片段，當時他正在舉行比賽的場館內，跟數名粉絲聊天和合照，突然一名男子從後跳起踢他，雖然阿諾毫無防避，但僅是向前踏了一步，絲毫無損，然後回頭張望。施襲者隨即被阿諾的保鑣制服，交由警方處理，據報疑犯曾有前科，但動機未明。

Arnold Classic Africa每年均選在5月舉行，阿諾表示，今年共有2.4萬名運動員參與90項活動，成為南非體壇年度盛事，「希望大家把焦點放回運動會上，如果你們要轉載這條（遇襲）短片，建議把他（施襲者）的樣子打格，這樣他便搶不了鏡」。