恩地香港開騷 林奕匡助陣 合唱《Shallow》

【明報專訊】韓國女團Apink成員恩地前晚起一連兩日於旺角麥花臣場館舉行個人演唱會。前晚首場演出於晚上7時開始，全場爆滿，氣氛熱烈。恩地以一襲黑色西裝配米色裙上陣，粉絲即時尖叫聲不斷。恩地唱出《Hopeful Sky》及《The Spring》兩首歌之後，用廣東話跟港迷打招呼。恩地似乎早有準備，以流利廣東話發言，她笑言講得不太好，所以希望粉絲上網打卡留言時記得要寫，「恩地的廣東話真係講得好好」，場面搞笑。台下有粉絲突然高呼「姐姐，你好靚呀」，她即爽快回答「我知道」。

表演撒嬌 粉絲反應熱烈

恩地在個唱上大展唱功，全晚唱足2個半小時，獻唱韓劇《大力女子都奉順》插曲《You're My Garden》及《3 Days》插曲《It's You》等作品。

恩地其後抽出粉絲希望她完成的任務，遊戲開始前她已預計會被要求扮撒嬌裝可愛，結果真的抽中兩次，雖然她顯得十分怕醜，但仍滿足粉絲要求。當恩地撒嬌後，粉絲歡呼大叫，她即埋怨，「為什麼我撒嬌，大家的反應好過我唱歌？我很傷心！」

恩地請來香港歌手林奕匡擔任嘉賓，與她合唱電影《星夢情深》主題曲《Shallow》，林奕匡表示其妻也是Apink粉絲，還即場唱出Apink的大熱歌《LUV》。

唱《小幸運》《那些年》

恩地為港迷苦練國語，唱出田馥甄的《小幸運》、胡夏的《那些年》及恩地的中文歌《那麼怎麼樣》。她表示為了巡迴一直苦惱唱什麼中文歌，又怕唱錯歌詞，「有大家一起合唱，我才安心」。最後恩地承諾下次來港開騷，會表演自彈自唱。

記者：蘇珮欣

攝影：孫華中