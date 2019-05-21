「安心事件」爆出一個月 馬國明寄語黃心穎：畀心機讀書

【明報專訊】馬國明女友黃心穎上月中與許志安車廂偷情事件曝光，哄動全城。「安心事件」爆出至今一個月，許志安自道歉記者會後未有再露面，黃心穎避走美國讀書，馬國明就寄情工作，專心拍攝無綫新劇《降魔的2.0》。日前馬國明與譚凱琪為《降》劇拍攝外景，馬國明受訪時表示心情OK，每日開工好充實，拒透露有否跟黃心穎聯絡，只寄語對方畀心機讀書，並希望大家給她時間去冷靜和沉澱。

馬國明日前與譚凱琪在太子為無綫新劇《降魔的2.0》拍攝外景，吸引大批途人圍觀。該場戲講述飾演的士司機的馬國明接載酒不離手的譚凱琪，他見女方飲到醉醺醺、步履不穩，忍不住上前慰問。

不停工作 搵錢至上

馬國明表示首次與譚凱琪合作，大讚拍檔又靚又聰明。劇中譚凱琪飾演他的神秘「熟客」，每次載對方都是飲醉，「我們之間是有少少曖昧的感覺，但很可惜沒有很激情的戲」。馬國明表示現實生活中都有些朋友喜歡飲酒，但不會每次醉，他平時跟朋友出去飲嘢時，也不會追酒飲，有飄飄然感覺即停，沒試過斷片。

馬國明又多謝監製於劇中安排3名靚女譚凱琪、黃智雯及劉佩玥給他，但都沒什麼激情戲，笑指全給了胡鴻鈞，有點羨慕，「他有激情戲，但得一個鄧佩儀，我有3個，人數贏他」。完成《降魔的2.0》後，他到8月才開新劇。會否去旅行充電？馬國明說沒有想，因經理人接了些工作，搵錢緊要，而且與家人去旅行夾時間很麻煩。熱愛足球的他坦言放假最想踢波止「腳痕」。

「心情非常好 OK呀」

「安心事件 」爆出一個月，問他現時心情如何？馬國明輕鬆表示：「現在OK呀，非常好！每日都開工，很充實。（寄情工作？）我向來都是寄情工作。（這段時間可有跟黃心穎聯絡？）這些不講了。（事隔一個月，是否已原諒對方？）其實上次已經講了，我很快已無嬲的感覺，也沒什麼補充了，希望大家給點空間她去冷靜和沉澱！」對於有指黃心穎到美國進修，是否希望她學有所成？馬國明寄語對方畀心機讀書。

譚凱琪角色「未醒過」

譚凱琪大讚首次合作的馬國明專業，人又Nice，合作很愉快，完全無壓力。可惜無親熱戲？她笑說：「那種是點到即止的親熱，有少少似若有若無的感情線。」譚凱琪笑指劇中幾乎「未醒過」，成日醉，但角色幾好玩。現實中她酒量極差，「以前酒量反而好一點，我覺得很視乎心情，我試過不開心的時候，還要溝酒飲，一兩杯就醉了。還試過有次在我的生日派對，我不夠半小時就醉了，朋友繼續在玩，我就在睡覺，之後有朋友送了我回家。但此經歷不好受，翌日很頭痛，辛苦過病。（可試過酒後亂性？）我自制能力都幾好，感覺到差不多醉就不會飲，同埋要跟很信任的人一起才會飲酒」。

與男友沒七年之癢

譚凱琪表示拍完《降魔的2.0》後會有個短假期，可能會跟家人去旅行，因已講了很久。撇甩男友？她甜笑說：「或者邀請他呢！」談到她與男友拍拖七年，可擔心七年之癢？她信心滿滿說：「因為8年都快來了，所以不擔心。至於結婚就順其自然，大家都是朝着這個目標，但未有確實時間。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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