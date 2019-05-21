再伙拍高海寧拍新劇 楊明向莊思明派定心丸

【明報專訊】楊明、高海寧（高Ling）、陳曉華及姜大衛等昨日為新劇《網絡騙案》試造型。楊明與高Ling繼《婚姻合伙人》再度合作，他們笑言上次扮情侶已建立默契，開心劇集贏口碑，對今次演前度情人有幫忙，感覺有種延續性。談到可有親熱戲？高Ling說：「上次拍夠啦！」對於莊思明（Lisa）直言睇到男友楊明拍親熱戲感到不舒服，但做這行無辦法？高Ling大讚道：「Lisa通情達理，我們好friend。」楊明向女友派定心丸：「放心，同高Ling熟到爆，但點解經常要對住她，懷疑她與Lisa做了手腳。」

高Ling險墮電話騙案

楊明指戲裏只是對前度高Ling出於關心，劇情集中拆解網上騙案。他表示曾遇過網上行騙，有人冒充他的朋友要求買點數卡，立即被他識破，「 那陣子好多同類行騙手法，而且我朋友不打機，不用買點數卡，所以覺得好流」。楊明取笑高Ling有潛質受騙。高Ling笑問：「我個樣好蠢咩？不過以前真的收過騙徒電話，冒充入境處要求我申報個人資料，因為有段時間經常出埠工作，都懷疑是真定假，於是跟父母講，最終沒受騙。」

陳曉華首次拍劇預咗捱鬧

應屆港姐冠軍陳曉華初嘗拍劇滋味，她扮演督察角色有不少戲分，希望演技上跟前輩多多學習，她笑言：「我捱得鬧，以前都經常被人鬧，不過第一次拍劇心情好緊張，所以未開劇前要學放鬆心情。」為了應付動作場面，她最近有勤做運動鍛煉體能。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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