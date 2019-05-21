曾贊學跪地斟茶拜師 盧海鵬林建明請食「檸檬」

【明報專訊】林建明（大姐明）、盧海鵬（鵬哥）及曾贊學昨日為主持ViuTV節目《林盧去追星》宣傳。大姐明和鵬哥在台上互窒，節目未出街已火花十足。曾贊學即場跪地斟茶懇求兩名前輩收他為徒，但遭拒絕。鵬哥說：「你有你跪，我從不收徒弟。」大姐明問對方是拜山還是拜師，斟茶要雙手才恭敬，「我演技差，從來無得過獎，故無資格收徒，而且我眼中和心中只得小池（池昌旭），無其他人」。

大姐明無緣吻池昌旭

談到赴韓國見偶像池昌旭，大姐明笑言開心到喊，原本被安排坐第一二行欣賞池昌旭演出的舞台劇，前一晚已想如何衝上台吻對方，但同劇有兩名演員發生交通意外而取消，要改看尾場變了坐山頂位，她說：「雖然是遠距離，未能接觸偶像，有點可惜，但真人仲係咁靚仔，演技好到不得了，歌聲又好聽，在我腦裏轉了一晚。我還加入了『追星狂迷』團體，有什麼新消息便即刻飛過去。」在旁的鵬哥笑言池昌旭變池昌仆。節目先後到首爾和上海拍攝，鵬哥表示兩地各逗留8日，笑指韓國之行沒什麼體會，大姐明瘋狂追星，他沒去，不過有在街頭唱歌。大姐明笑言此行為鵬哥起了個花名叫「唔生」，因為什麼都唔知、唔答及唔講，連她都搞不掂。談到在節目中多次流淚？大姐明說：「因飲了一點酒，講起祝『唔生』身體健康，叫他乖乖哋，可以見對方耐啲。」鵬哥聞言笑說：「我現在好曳咩？」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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