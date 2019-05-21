承擔錯事 不後悔 直往前行 張栢芝歷盡風雨不怨天尤人

【明報專訊】38歲張栢芝出道21年，在娛樂圈經歷高低起跌。她曾奪得香港電影金像獎影后，後來因捲入轟動娛圈的艷照風波，陷入人生低潮。感情方面，2006年與謝霆鋒結婚，育有兩名兒子Lucas和Quintus，但2011年宣布離婚。去年栢芝突然驚爆再度做媽媽，秘密誕下第3名兒子張禮承（Marcus），但從未有透露生父是誰，引起各種揣測。栢芝最近擔任內地綜藝節目《女人30+》嘉賓，說對經歷過的事不怨天不怨地，雖曾被傷害到極點，她都一關一關過。她只希望未來找一個靈魂伴侶，跟她分擔及聊天，一起走下去。

張栢芝在內地綜藝節目《女人30+》中談到出道至今的起起跌跌，她說：「18歲出道到現在，其實我不用多說，大家都知道，我經歷了高高低低，很多很多東西，也不簡單的東西，但是我從來沒有後悔過一件事情，並非自己沒有做錯過，但不能說好的事情就接受，做錯事情就後悔。」栢芝認為對自己所做的事會接受和負責任，不應回頭看，要往前行。

受傷害到極點

入行21年來，栢芝覺得受到很多攻擊：「我不怨天不怨地也不怨你，什麼都不會怨別人。」說到此處，栢芝哽咽說：「傷害到極點的，那個……那個傷害，每一個人有多堅強，也會有很難過的一關，但是我還是一關一關過了。」

盼得靈魂伴侶

栢芝被問到怎樣理解愛情及對另一半的要求？她說：「要愛就愛，不要保留，就算傷心難過，這都是一個經歷；我自己本人，我要一個靈魂伴侶，可以和我分擔到、一起聊天、明白對方的一個伴侶，可以和我一起走下去。年紀老了，比如他生病，我可以帶他去看醫生，我生病他帶我去看醫生的一個靈魂伴侶。」

不需倚靠別人

栢芝說，女人的力量其實很強大，不需要倚靠別人，才得到自己想要的東西：「那你才會慢慢地找到自己一條光明的路，38歲的張栢芝非常的滿足，38歲的張栢芝，很幸福。」

娛樂組