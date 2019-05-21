再穿崩現膠樽 百萬人聯署求重拍 《權力遊戲》結局被網民鬧爆

Stark家族的Arya（左起）在結局中到Westeros西邊冒險，Bran被推舉為新君主，至於繼續獨立的北境，Sansa則成為新女王。

【明報專訊】有線頻道HBO人氣劇《權力遊戲》（Game of Thrones）香港時間昨早播出大結局，正式為推出了共8季的劇集寫下句號。對於第8季，不少粉絲認為偏離原著，結局更爛尾收場；繼第4集有外賣咖啡杯出現後，在最後一集，有眼利觀衆發現透明膠水樽「客串演出」，再次穿崩，大批網民責怪製作粗疏，難怪至今已累積逾百萬觀衆聯署到請願網站，要求換編劇重拍。

《權力遊戲》自2011年首播以來，儲落不少擁躉，至今8年共拍了8季，最後一季只有6集，粉絲翹首以待，首播創下1740萬觀衆收看的良好收視；但由開首的畫面太黑，到Jaime至死都要保護Cersei的情節，引來不少粉絲惡評。

Jon Snow手刃龍母 Bran成新君主

最後一集講述Westeros被龍母烈火焚城後，龍母仍想繼續大開殺戒；兄姐陣亡的Tyrion，因擅自釋放哥哥，被龍母判監。Tyrion勸Jon Snow說龍母遲早會危害他的家人，他必須抉擇，結果Jon 手刃龍母，餘下的一條龍見龍母已死，大怒噴火，將鐵王座燒毁。Tyrion被帶到一眾貴族面前接受審判，當大家得知Jon殺死龍母，Jon亦被囚禁。Tyrion建議先選出新君主，再決定他的命運，最後眾人同意Stark家族的Bran成為新君主，掌管6國；Bran知道天命難違，更委任Tyrion為首相，要他餘生服務人民贖罪。Sansa則成為將繼續獨立北境的女王。Bran並判Jon再做守夜人。

發起聯署人指摘編劇無能

結局一季雖然只有6集，但不知為何，再度出現穿崩鏡頭，繼第4集無端有個外賣咖啡杯出現在鏡頭前，最後一集當講述貴族會議一幕，角色Sam Tarly腳旁出現了一個透明膠水樽，有粉絲指另一角色Ser Davos的腳旁也有，不少網友批評此劇簡直是笑話。

《權力遊戲》最後一季自上月中首播以來，不少劇評人及觀眾均表示失望，很多粉絲認為劇情與人物設定完全偏離原著與前7季劇情，有觀衆到請願網站Change.org發起聯署，要求HBO換編劇重拍結局一季，發起聯署的Dylan.D指摘David Benioff與D. B. Weiss是可悲且無能的編劇，「此劇值得一個合理的最終季」。據報至目前為止，已有超過100萬人參與聯署。

另一方面，《權力遊戲》擁有不少星級粉絲，碧咸（David Beckham）、《槍狂帝國》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）、樂壇天后Beyonce、《摩登家庭》蘇菲亞維格拉（Sofia Vergara）等都有追看；據悉小說經常被搬上大銀幕的Stephen King也是粉絲，他在社交網留言說，不期待看《權力遊戲》前傳，但希望看到Arya往後的故事。