「黑寡婦」史嘉麗祖安遜準備三度出嫁

【明報專訊】Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》上月在洛杉磯舉行世界首映禮，戲中飾演「黑寡婦」的34歲女星史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson），罕有地跟綜藝節目《Saturday Night Live》（SNL）36歲編劇男友Colin Jost拍拖亮相，原來是好事近！前日有傳二人秘密訂婚，史嘉麗隨即透過經理人證實喜訊，但未確定婚禮舉行日期。

《殺神3》擊敗《復仇者4》票房稱冠

2017年史嘉麗演出《SNL》，跟編劇Colin在慶功宴上邂逅，拍拖兩年終開花結果。今次已是史嘉麗「梅開三度」，2008年她跟「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）結婚，婚姻維持兩年便結束；2014年再嫁法國傳媒人Romain Dauriac，同年誕下女兒Rose，不過3年後仍分手收場。Colin則是首次結婚，不少「黑寡婦」的粉絲都送上祝福。

提起《復仇者聯盟4》，上月底在美國開畫至今，連續3周成為票房冠軍，直至荷李活「男神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演新片《殺神John Wick 3》上周開畫，終於取而代之，以5700萬美元（約4.4億港元）稱霸美國周末票房榜，《復仇者聯盟4》被迫降至第2位。

雖然《復仇者聯盟4》無緣成為四連冠，但在美國上映24日，累計票房已收7.7億美元（約60億港元），僅次於《星球大戰：原力覺醒》成為美國史上最賣座電影第2位之餘，全球票房更達26.1億美元（約203億港元），跟史上最高紀錄的《阿凡達》只有1.7億美元（約13.2億港元）距離，看來《復仇者聯盟4》登頂之日不遠了。