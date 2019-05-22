特朗普惡過丁蟹 鄭少秋：股市跌唔好賴我

1980年代的香港舞王麥德羅，回憶當年《明報》曾訪問他成為「舞王」的威水史，不經不覺過了數十年。

黎耀祥現身《明報》60周年酒會，他說：「10年前我已來過這盛會，今年再來，10年難得一會，再次恭祝《明報》生意興隆。」

【明報專訊】鄭少秋（秋官）近日忙為5月25日在新加坡舉行的演唱會排練，今次秋官跟好拍檔汪明荃合作演出，雖然排練忙碌，但前日特別抽空參加《明報》60歲生日派對。最近秋官有電視劇播映，他主演ViuTV劇集《詭探前傳》正在熱播，他的演出受注目外，對於「丁蟹效應」令股市現跌勢也成為話題。

娛樂組

《明報》前日舉行創刊60周年慶祝酒會，鄭少秋（秋官）也參與其中。談到他的《詭探前傳》播映，股市即現跌勢？秋官笑說：「股票的事不要再賴我了，是特朗普在搞屎棍，想不到他那麼惡，連丁蟹都搞不掂，自從他搞這個中美貿易戰，股市就一直跌了。（現在是否可趁低吸納？）應該可以入了，但我不玩股票的，相信我們的領導人一定有方法對付他，之後將會平穩向上。」

秋官指股市向來都是「五窮六絕七翻身」，每逢5月都會跌。為何不叫ViuTV避開5月播映？他笑說：「又不是的，可能是專登呢，有話題便有人留意。」秋官表示與太太都不敢投機，「磚頭」又太貴，都是作些較穩健的投資。秋官表示新加坡演唱會後，他又會到美國演出，父親節可能不在港，或會提早與家人吃飯慶祝。

薛家燕：繼續堅持求真

前晚李司棋與薛家燕皆到賀《明報》60周年酒會，家燕姐說《明報》是跟香港人一起成長，市民透過《明報》了解更多社會、娛樂甚至全世界資訊，希望未來愈做愈好，繼續堅持求真。司棋姐稱近日擔任內地節目嘉賓主持，輕輕減了幾磅，務求以最佳狀態出鏡。她主演的舞台劇《秘密》將於7月在廣州演出，她稱工作愈忙愈起勁！

周國豐與《明報》情牽三代

周國豐（Brandon）跟《明報》情牽三代，他認識《明報》始於當年跟已故父親周啟邦接受《明報》訪問開始。直到他已成為兩名兒子之父，與《明報》友好關係延續至第三代。他的太太黃泳霖正懷第3胎且接近預產期，所以留家休息未有陪同到場。快再做父親的Brandon開心說：「此胎都是仔，加埋我，家中共有4條King！兒子出世是我今年最開心的父親節禮物。」

黎耀祥拍港劇要講緣分

視帝黎耀祥最近忙登台搵真銀，透露去年拍的內地劇稍後在內地播映，他要去內地巡迴宣傳。至於何時再拍港劇？黎耀祥說：「未有，等吓先，拍劇講緣分，不可以強求，要睇班底和組合，如太重複就不想做。」最近無綫重播他主演的《法證先鋒III》，他都有看，指該劇雖是7年前，但不過時，節奏和衣著都追得上潮流。

黎諾懿狂食榴槤暴肥

黎諾懿為TVB主持《懿想得到》受「安心事件」影響，早前他跟楊明再到馬來西亞重拍也完成了。他笑說節目前後拍了兩個月，由於日本與大馬的美食太吸引，他肥了10kg（約22磅），最致命是榴槤，他獨吞3個。老婆也笑他肉騰騰，叫他不要打爛自己飯碗，所以他要積極減肥。

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