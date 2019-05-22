公司高層資深藝人撰求情信 郭子豪醉駕認罪下月判刑

【明報專訊】郭子豪兩個月前涉嫌酒後駕駛被捕，昨日於九龍城裁判法院提堂。身穿西裝的郭子豪於上午8時45分在律師和經理人陪同下到場，神情凝重。他於庭上就被控案件認罪，由律師代表求情，並呈上長達16頁文件，以及4封求情信指郭子豪承諾不會再酒後駕駛。法官表示考慮到郭子豪有悔意，但決定等候社會服務令報告，押後至6月11日上午9時半判刑，獲准保釋。

郭父撰求情信 每月家用5000元

律師於庭上指27歲的郭子豪是藝人，亦兼職健身教練，月入3.5萬元，而且熱中參與公益事務，義務宣揚健身運動，到老人院探訪長者、清潔沙灘等，不論案發前後全都是自發性參與。與父母同住的郭子豪於案發時，收到身在外地的父親來電，指母親身體不適，至晚飯喝了白酒的郭子豪因擔心，情急下仍選擇駕車回家，事後已明白到無論什麼理由都不應酒後駕駛。律師亦呈上4封包括郭父、公司高層、資深藝人及中學學長的求情信；郭父的親筆求情信中提到郭子豪每月會給5000元家用，事發後也有悔意，並不斷向家人說對不起。

律師續指，郭子豪身為藝人，事發後飽受輿論壓力，直接或間接損失了很多工作，且坦白承認罪行，明白犯下愚蠢的錯，承諾不會再酒後駕駛，以及作為藝人會宣揚不要酒後駕駛的信息。

郭子豪離開法庭再次雙手合十，眉頭深鎖，他拒絕透露寫求情信的公司高層及資深藝人身分，稱因案件已進入司法程序；父母確很擔心他，「我只想藉此機會再次向所有我影響過的警務人員、醫務人員、道路使用者、公司同事和所有受影響的人士講聲對唔住，我亦保證不會再犯同樣的錯」。問可擔心判決？「會以一個後悔及正常心態去面對判決，錯就要認，打就企定，判決如何都要面對，因為我始終都做錯事。」他指工作上依舊正常，會繼續以謙卑心態，做回一個正面的郭子豪給大家看。

案件編號（KCCC1430/2019）

記者：林祖傑