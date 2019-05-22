惠英紅絲襪笠頭港鐵買麵包 姜皓文接力做「找數真漢子」

姜皓文昨日聽到紅姐呼喚，即笠上紅色絲襪到沙田買咖啡。

【明報專訊】惠英紅（紅姐）在劇集《鐵探》飾演為上位不擇手段的萬晞華，令觀眾又愛又恨。她與飾演Bingo的姜皓文（黑仔）鬥戲，吸引觀眾追看，大結局收視有33點。紅姐曾承諾收視達33點就以絲襪笠頭扮避孕套在鬧市快閃。昨日她真的找數，戴上鮮藍色絲襪到港鐵站走入麵包店買麵包，吸引途人目光，還嚇親店員以為有人打劫。之後輪到黑仔找數，以絲襪笠頭去沙田買咖啡。

娛樂組

無綫前晚公布《鐵探》大結局收視突破33點，惠英紅（紅姐）知道後好開心，立即兌現承諾。昨午她在社交網開直播，透露將到某個港鐵站頭笠絲襪快閃，笑言心情好激動、腎上腺素飈升！約1小時後，她現身港鐵站再開直播，她戴上鮮藍色絲襪出現，吸引不少人圍觀！她還走入麵包店買麵包，令一班店員嚇一跳，以為有人打劫！她又在站內行了個圈，說幾好玩，最緊要開心。

店員以為有人打劫

紅姐說：「我萬晞華講嘢一定要算數嘅，如果唔係我點樣管治西九總區呢？我記得當日姜皓文（黑仔）都有話過找數嘅，黑仔我正式Call你，睇你喇！」

黑仔不怕難為情

黑仔聽到紅姐叫他找數立即安排時間，他以紅色絲襪笠頭去沙田買咖啡，又在社交網開直播，向粉絲顯示他是「找數真漢子」。

黑仔現身沙田新城市廣場，他頭笠絲襪走進咖啡店，不理途人的奇異目光點餐，但很快被很多市民發現「安全套裏的Bingo」，紛紛圍觀拍照，他非常親民。

問黑仔會否難為情？他笑說：「男人大丈夫，講得出做得到，所以一定要找數，只要大家開心，同埋作品有好成績，就無話難唔難為情嘅！」之後黑仔tag劇中好兄弟「垶sir」袁偉豪，示意輪到他找數！

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