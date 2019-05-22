章子怡襲康城連趕三場 艾莉芬寧裙子太窄暈倒

《灼人秘密》導演趙德胤（左起）率領夏于喬、吳可熙及宋芸樺出席首映禮，各人都說心情緊張。（Getty Images）

【明報專訊】第72屆康城影展進行得如火如荼，華裔女星備受矚目，先有鞏俐爆出婚訊，另一「謀女郎」章子怡緊接登場，出席珠寶品牌Chopard晚宴並擔任頒獎嘉賓，同場還有《黑魔后》女星艾莉芬寧（Elle Fanning），疑因穿著裙子太窄，加上月事影響，當場暈倒引起一陣混亂，意外地搶去章子怡風頭。

艾莉芬寧僅以21歲之齡獲邀擔任康城主競賽單元評審，為了「做好呢份工」，日間忙於看戲，晚上又要出席派對，忙得不可開交。前晚她又現身珠寶品牌Chopard晚宴，終於不支暈倒，幸好她的胞姐、新片《從前，有個荷里活》女星狄高達芬寧（Dakota Fanning）坐在身旁，加上金像影帝哥連費夫（Colin Firth）見狀立即伸出援手，最後由狄高達陪伴妹妹艾莉離場。

艾莉芬寧事後透過社交媒體Instagram報平安，她上載舉起拇指的照片留言說「無事」，可能因她穿著古董Prada裙子太窄，加上月事來臨，所以才會昏倒，不少藝人和粉絲都有留言慰問。

在Chopard晚宴上，除了芬寧姊妹花外，還有不少華裔演員包括章子怡、關曉彤及明道等出席，法國影后瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）目睹艾莉芬寧暈倒一刻，令她亦受驚了。

提起章子怡，日前剛到洛杉磯宣傳新片《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters），之後馬不停蹄飛抵康城，前晚她連趕兩場，先出席非競賽片《La Belle Epoque》首映禮，穿著Givenchy銀色長裙踏上紅氈，其後換上Atelier Versace紅色低胸裙，現身Chopard晚宴並擔任頒獎嘉賓，把表揚演員的Chopard獎項交到法國男星Francois Civil和英國女演員Florence Pugh手上。

章子怡此行除了參加品牌活動外，更重要的是應邀主持大師班，跟其他電影人及粉絲分享她拍戲多年的心得。昨日她換上一襲銀色deep V短裙，出席大師班記者會，繼續性感撩人。

台灣片《灼人秘密》首映

另一方面，《再見瓦城》導演趙德胤執導、台灣女星吳可熙、宋芸樺及夏于喬合演新片《灼人秘密》，前日以一種關注單元的入圍電影身分舉行首映禮，身兼編劇與演員的吳可熙表示，首映前一晚緊張到失眠；趙德胤則說，日前出席內地電影《南方車站的聚會》首映禮巧遇《從前，有個荷里活》鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino），於是大膽邀請他來看《灼人秘密》，結果他真的赴約，令劇組興奮不已。