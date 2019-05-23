嫁何東曾孫何彪 共識捐遺產行善 55歲翁靜晶趁生日宣布已再婚

翁靜晶的婚戒很特別，據悉選用了英國王室專用的「威爾斯金」製造，是何彪父親何鴻章生前訂製，留給兒子結婚之用。

【明報專訊】翁靜晶昨日55歲生日，她在facebook分享結婚照片，並宣布早於去年底已跟拍拖5年的何東爵士曾孫何彪結為夫婦，當時他們舉行佛教儀式的婚禮。為尊重何家有基督教徒，下月8日他們會於聖約翰座堂再舉行基督教婚禮。翁靜晶去年行禮時戴的婚戒十分特別，據悉是選用英國王室專用的「威爾斯金」（Welsh Gold）製造，屬無價寶，婚戒是何彪父親何鴻章生前訂製給兒子結婚之用。翁靜晶跟何彪有共識，將來遺產會捐出做善事。

翁靜晶與何東爵士曾孫、何鴻章的兒子何彪拍拖5年，上月曾傳出婚訊，當時翁靜晶未有否認，只說有消息才公布。翁靜晶19歲嫁給比她年長30歲的劉家良，育有兩女劉萬儀與劉幸儀。2013年劉家良病逝，翁靜晶隨後也退休。2015年她跟何彪交往消息曝光，但她對戀情好低調。翁靜晶年前被問及跟何彪交往時，曾表示兩家人有淵源，是世交，而何彪曾是律師行的同事。

英國王室專用金製婚戒

翁靜晶於昨日生日時公布已婚喜訊，她分享多張與何彪去年底舉行佛教婚禮的照片，她穿著粉紅色裙，戴着頭紗，在莊嚴儀式下，與何彪互相戴上結婚戒指。婚戒很特別，據悉是選用「威爾斯金」（Welsh Gold）製造，威爾斯金是英國皇室專用，絕對是無價寶。有報道指婚戒是何彪父親何鴻章生前訂製，留給兒子結婚之用。

尊重何家下月教堂行禮

翁靜晶發文表示：「今天是我的生日，趁這機會與各位好朋友分享一下近况。去年底，我在六位『上座部』比丘見證下，成為了何東家族一員，從此會遵從『勤儉禮義』的家訓，繼續服務社會。何氏是香港開埠第一代的『香港歐亞人』，土生土長。何東爵士故後，將85%的遺產捐出作慈善用途。這方向也是後人應該學習與追隨的，亦符合何東夫人張蓮覺居士，作為香港佛教界具貢獻居士的榜樣 — 慈悲、喜捨。何東雖然是佛教家庭，但亦有一半成員是基督徒，當中包括嫡系的何鴻章一脈。兩個不同的宗教，互勉共融，以慈善與服務社群為己任。在佛法的見證之下，我倆成為夫妻，但基於彼此的尊重，以及教會的期望，這段婚姻將會根據基督教的信仰，再次在其神聖的祝福下，得到認證，這稱為validation ceremony（認證儀式），由牧師主領。願不同宗教與背景的人，互愛共融。」兩人將於下月8日早上10時半於聖約翰座堂再舉行基督教婚禮，中午在深灣鄉村俱樂部設宴與親友分享喜悅。

有報道指翁靜晶與丈夫何彪婚後已有共識，若然他日二人過身，並不會將遺產留給下一代，會捐出身家做善事，翁靜晶回覆《明報》時承認此事。

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