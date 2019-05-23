顧美華讚余香凝「無添加」 馬浚偉自導自演 喊到似豬頭

馬浚偉（右起）與顧美華再度合作，拍《生前約死後》電影版，余香凝則是新加盟，她說透過試鏡，跟很多人爭才演到此戲。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】馬浚偉與顧美華再度合作，拍《生前約死後》電影版，昨日跟新加入飾演精神科醫生的余香凝出席開鏡拜神儀式，暫定11月上映。自導自演的馬仔說電影版描寫母子情比舞台劇版更豐富細膩，日前拍一場情緒好大衝擊的喊戲，他自嘲喊到似豬頭，更懷疑因情緒起伏引致皮膚敏感。

顧美華說看到馬仔身兼兩職，而且節奏急速，簡直目瞪口呆，她只做演員比較舒服。馬仔說：「我拍此片覺得自己有點傻，要兼兩職，加上角色需要減肥，有時急起來便向執行導演和副導演發惡，他們都要受我氣。」談到余香凝加盟，他說自看過對方演《骨妹》後，留下好印象，顧美華亦讚余香凝是時下少數「無添加」女仔，便邀她演出加入「無添加家族」。

余香凝表示透過試鏡，與很多人爭才演到這角色，在圍讀劇本時獲顧美華留意和讚賞，令她受寵若驚。對於被讚「無添加」，她幽默說：「無添加所以樣子比較平凡，有時還會腫！好開心馬仔講有些鏡頭拍得我好靚，令我增加信心。」余香凝指馬仔做導演很清晰、好人又有耐性，合作沒感到壓力，稍後拍一場情緒崩潰的喊戲，自知很難演，希望馬仔會收貨。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳