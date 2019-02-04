黎明接力跑100層樓梯 為公益金籌得100萬

【明報專訊】黎明（Leon）昨日以公益金名譽副會長身分，到環球貿易廣場錄影《公益金萬眾同心50年》籌款項目「越級挑戰為公益」，挑戰跑100層樓梯接力賽，為善事出一分力。身形清減的黎明心情靚靚，他表示事前沒有練習，沒想到樓梯較高及有暗斜，但無塵很乾淨，順利完成。

黎明昨日與公益金董事陳智思參加接力跑100層樓梯，登上天際100香港觀景台，戴上cap帽的Leon，以一身全黑運動裝現身，他身形清減了一點，全程笑容滿面，看來做善事令他心情不俗。

Leon負責跑前50層

負責跑前50層樓梯的Leon，在起點前做足拉筋等簡單熱身運動，信心十足，最後與陳智思合力用了35分鐘跑畢100層樓梯，共籌得100萬元善款，連同之前該項目籌得的善款，總共籌得超過310萬元。

樓梯高有暗斜

司儀問Leon跑樓梯跟他平時跑步有何不同？他稱之前沒來練習過，沒想到這裏的樓梯比較高，還有些暗斜，但屬正常的。當司儀問到他覺得空氣質素如何時？Leon笑言：「樓梯的空氣質素你想有幾好呀？不過無塵、很乾淨，算幾好了。」陳智思則表示每隔幾層都有工作人員協助，問需不需要水或毛巾等。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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