與翠如遊東京甜蜜度結婚周年 蕭正楠爆摸黑閨房樂

翠如日前在社交平台分享一張望住個肚的照片，被大家追問是否有喜？（資料圖片）

【明報專訊】蕭正楠（阿蕭）昨日以「領展商戶學堂」星級嘉賓身分出席領展活動，分享兩年多前開漢堡包店，由「蕭公子」變成「蕭老闆」做生意的心得，以及如何化解顧客投訴，他以夫妻相處作比喻說：「商戶和顧客的關係就好比夫妻相處，另一半表示不滿和投訴，首先自己要保持高EQ，冷靜及耐心聆聽真實需要，並即時作出處理。」阿蕭開心公布喜訊，他的漢堡包元朗分店已開業了。至於他和太太黃翠如日本之行可有趁機造人？他尷尬表示：「呢啲閨房嘅事你問番翠如。」

蕭正楠與太太黃翠如婚後工作未停過，早前趁結婚一周年，大家沒工作在手，去了日本玩5日。被問可有趁日本之旅造人？阿蕭有點靦腆道：「閨房事問她（黃翠如）吧，房間黑黑，什麼都看不到，我不知發生過什麼事。」

翠如日前在社交平台分享一張望住個肚的照片，是否暗示懷孕？蕭正楠說：「望住個肚就有咗咪好易，她吃得太多而已。」

全裸浸溫泉

今次日本之旅對蕭正楠來說是很新體驗，「第一次在東京自駕，落機就揸車去富士山，更首次大膽嘗試全裸浸溫泉，是男女分開浸的。」

蕭正楠不怕被人認出嗎？他說：「認得上面，不認得我下面，我用條毛巾仔遮住個樣，沒有人認得是我。我入去浸溫泉時，都有望過環境，當時日落時分一個人也沒有，得我和富士山，光脫脫對着個山，好free。」

但有網民影到他和翠如的和服照？阿蕭指對方是全間酒店唯一的香港人，笑謂原本只有數個朋友有手信，但照片曝光後，累他們要多買手信。

等曹永廉自己解畫

對於好友曹永廉同名facebook帳戶，炮轟黃之鋒惹網民反罵，問阿蕭有否問候曹永廉？阿蕭指自己每天掛着搵路駕駛，不清楚發生什麼事，也沒跟阿曹聯絡，他說：「他自己講較清楚，我不清楚件事，無謂去講，亦不想件事發酵，希望事情告一段落。」

記者：柯美

攝影：黃梓烜

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com