《從前，有個荷里活》康城首映 觀衆鼓掌6分鐘 畢彼特里安納度演出獲讚

在片中扮演莎朗蒂的瑪歌羅比，穿著Chanel的設計到場。（Getty Images）

【明報專訊】25年前的5月21日，塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《危險人物》在康城影展奪得最高榮譽金棕櫚獎，今年同一日，他帶着第9齣導演作品《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）來到同一地點參賽及舉行首映禮，並集合兩大男神：畢彼特（Brad Pitt）和里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演。電影結束，觀衆起立鼓掌6分鐘，雖然塔倫天奴呼籲觀衆切勿劇透，但影評普遍給予正面評價，更讚賞兩名男主角演出精彩。

第72屆康城影展自上周二揭幕以來，21齣主競賽電影，已放映逾半，當中最矚目的是最遲宣布參賽的《從前，有個荷里活》。除了塔倫天奴是著名鬼才導演外，畢彼特自2016年跟安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）分開後，甚少亮相公開場合，《從》片是他近兩年來首齣重要的幕前作品；至於里安納度狄卡比奧，自2015年的《復仇勇者》為他帶來奧斯卡影帝殊榮後，他一直處於休息狀態，相隔4年終有新作面世。另外，《從》片還有「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、《不一樣的爸爸》狄高達芬寧（Dakota Fanning）、《盜火線》阿爾柏仙奴（Al Pacino）、《紐約叻女》莉娜丹恩（Lena Dunham）、《烈火雄心》卻羅素等（Kurt Russell）主演，而且是今年3月中風猝逝《高校貴族》陸克派利（Luke Berry）的遺作，自然受到重視。

逾百持票觀衆被拒門外

《從》片首映禮吸引大批名人明星到場，包括昨日在康城舉行大師班的章子怡、評審之一艾莉芬寧（Elle Fanning）、《狂野時速》米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）、《迷幻沙灘》法國女星維珍妮利杜恩（Virginie Ledoyen）、嘉兒施維尼（Chloe Sevigny）、金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody）、台灣女星桂綸鎂，以及碧咸（David Beckham）的大仔布魯克林（Brooklyn Beckham），亦跟模特兒女友Hana Cross現身。

不過有逾百手持首映禮門票的觀衆未能入場，據悉當中不乏電影監製，他們向傳媒表示已一早到場，並且經過金屬探測器，等候個多小時，最終卻以滿座為由被拒門外。有報道指部分座位的觀衆獲安排在快速通道入場，結果迅速滿座。雖然有票在手的觀衆很不滿，現場保安仍驅趕他們離開紅地氈，甚至說若不從會拘捕。據報有影迷甚至以1000美元（約7800港元）高價購買入場門票。

《從》片由塔倫天奴自編自導，講述1969年洛杉磯，前西部電視影集明星Rick Dalton（里安納度狄卡比奧飾）與他的替身（畢彼特飾）一起在荷李活闖蕩，Rick的鄰居是知名導演波蘭斯基的妻子兼女演員莎朗蒂（瑪歌羅比飾），最後她慘遭殺害，背後卻藏着不為人知的秘密。

塔倫天奴呼籲切勿劇透

塔倫天奴稱此片是他向荷李活的黃金年代致敬，也是其個人童年回憶，他並表示，這是一次1969年搖滾音樂之旅，首映禮前他更撰文呼籲觀衆看罷切勿劇透。

據報普遍影評給《從》片正面評價，《衛報》給5顆星，高度讚揚該片的視覺效果，認為塔倫天奴構建了新的觀影經驗，並預期觀衆會對結局安排意見分歧；《Vanity Fair》則指畢彼特和里安納度首次合作，卻不費吹灰之力起了化學作用；《Evening Standard》同樣讚賞兩名男主角的演出，並說此片就算不是塔倫天奴的最佳作品，也是他職業生涯的一次精彩總結。