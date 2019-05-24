放下封胸包袱做回自己 高海寧首當「女一」吐冤屈氣

高海寧的火辣身材雖為她帶來不少搵錢機會，但同時亦限制了她在幕前發展。（資料圖片）

【明報專訊】32歲高海寧參選2008年香港小姐入行，她的34D火辣身材成為焦點，火速被人認識，成為廣告商寵兒，為她帶來不少掙外快機會。不過凡事有得必有失，「性感」兩個字，限制了她幕前發展，甚至惹來異常目光，將她跟貪錢、爛蒲、爛玩掛鈎。這一切被人誤解，她曾封胸證明自己並非這種女人，但反而令事業跌入谷底，之後她決心改變，花了3年時間重新打造演員形象，隨着她首次擔正「女一」的劇集《婚姻合伙人》播出，受到觀眾歡迎，總算為她吐出多年的冤屈氣！

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

對於轉型成功，高海寧（高Ling）打從心底感欣慰：「經歷不少波折，要付出比人多幾倍時間，才扭轉這個局勢，雖然捱了3年，曾經收入和工作都大減，要拍旅遊節目讓人認識我的真實性格，又要不停推銷自己，現在出來的成果好好，我覺得好值得。」

刻意收起性感原來不可行

重提當年憑34D身材上位？她坦言有段時間好開心名利雙收，但往後無論做什麼工作，別人的着眼點都落在身材上，令她內心不快，開始介意別人對自己的睇法，「身材影響大家對我的印象，覺得我是不檢點的女仔，又出了很多失實報道， 所以我想用行動證實給大家看，我不是這種女人，於是好少約朋友出街、刻意封胸收起性感。直到29歲時，我有好大轉變，反思人生做過些什麼，發現身邊好多朋友開始結婚生仔，去了人生第2個階段，但自己似什麼都無做過，以前只為觀眾而做，不是為自己，因為介意別人點睇，就刻意收起性感，希望別人對我改觀，睇我工作表現，但我覺得這想法不行，應該為自己做多些，可以享受人生，過得開心，做回自己」。

高Ling續道：「由那一天開始，我穿自己喜歡的衣服，想著露腰衫就著，做喜歡的事，得閒約朋友食飯傾偈，重過正常人生活，發現放鬆、睇開很多，不再像入行頭幾年那麼大壓力。我記得有一年著樽領晚裝，大家都讚我性感，當時我會想『性感喺邊？』後來欣然接受讚美，因為不是每個女仔都有性感味道。」

劇集反應好已沒遺憾

高Ling自言捱過低潮，前年開始得到不同的演出機會，默默耕耘儲了5部作品，包括《婚姻合伙人》、《金宵大廈》、《C9特工》、《殺手》及《極道怪咖》，而首部孭飛主演的《婚》劇已推出，讓大家看到她演技的成長。但《婚》劇被指在倉底兩年，臨時執二攤、頂替因「安心事件」而抽起的黃心穎劇集《堅離地愛堅離地》？高Ling大方說：「不介意，部劇能夠接住《鐵探》出街是好事，大家睇完沉重劇情，看回輕鬆的劇集可作中和，最緊要可以出街，反應好，我已經沒遺憾。」

否認受惠「安心事件」

有人覺得高Ling是「安心事件」的少數得益者，冷手執個熱煎堆？她說：「不可以話得益者，只是公司安排，剛好有這個機會。」她由前幾年失意，突然變回公司寵兒，一劇接一劇，有傳加簽合約受力捧？高Ling澄清道：「我無加簽，我拍的劇是公司一早安排，聽到有工作是開心，可以試不同角色的機會很難得。」是否擺風水陣催旺運勢？她不諱言跟堪輿學家蘇民峰合作節目而熟悉，之前置業有向師傅討教風水學，「但我沒有住進去，信則有不信則無，沒有想太多得失，順其自然」。

楊明帶入戲 合作有火花

提到拍《婚》劇，高Ling自爆初期演出好迷惘和不安，不知怎樣演繹，結果摸索了一星期終於開竅，「楊明感應角色比我快，帶動我入戲，合作有火花，我後來好似上身一樣，表情由最初好生硬變得生動」。她扮演的貝競枝是個進取女性，性格貪錢，她稱現實中對金錢沒有太大概念，反而掙錢養家、對愛情固執就跟角色相似，「現在掙錢不多，但我有畀錢養家，拍劇掙不到太多錢，希望廣告商多找我商演，因我未供完樓。在感情裏面，我只要認定一個，就望不到其他人。」

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