憧憬結婚生仔 與鄧智偉Friend過夾Band

【明報專訊】高海寧（高Ling）與音樂才子鄧智偉的緋聞傳足幾年，她說：「我沒有太多緋聞，好怕有棵緋聞樹，所以我好小心處理感情事，每次拍拖都以結婚為目標，但感情事我一向好低調，等到結婚會跟大家分享開心事，我覺得感情是不用經常拿出來講的。」問她的感情狀况是否好開心？她笑道：「我每日都過得好開心！」叫她形容跟鄧智偉目前關係？她不假思索說：「Friend過夾Band。」鄧智偉有否追劇支持？高Ling甜笑道：「我幫你問他，他好忙，有心自然會睇啦，不過唔睇比較好，因為有好多惜惜場面，劇情發展好激，唔睇唔緊要，我會自己檢討。」

高Ling以前曾說過期待結婚生仔，但她近年投入事業，對組家庭想法有否改變？她說：「我自小已憧憬結婚生仔，心態沒有轉變，依然好喜歡小朋友，會幻想婚後生活。我跟家人感情好好，也期望有個溫馨、幸福家庭，是一個夢想，終有一天會實現，但不能強求。」

「花10幾萬雪卵不如攞去供樓」

潮流興雪卵？她無意這樣做，「聽講雪卵要花10幾萬，我不如攞去供樓」。是否只等情郎求婚就隨時嫁？她笑說：「睇心情好不好啦！（最近心情好不好？）宣傳緊套劇，心情好好。」她自言性格偏向小女人，對人生沒太多計劃，但對求婚過程有期待，望有個難忘回憶，將來可跟兒孫分享。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com