陳凱琳珍藏囝囝頭髮 鄭嘉穎：使唔使呀？

【明報專訊】陳凱琳（Grace）與李美琪昨日客串做模特兒示範手袋，Grace即席為幸運粉絲在卡片套壓名，她表示願為老公鄭嘉穎和囝囝鄭承悅做手作，覺得特別和有意義。

新手媽咪Grace今年度過首個母親節，一家三口在家簡單食餐飯，因小朋友太細，不方便帶出街。現在BB滿3個月較為定性和少了喊，她認為囝囝乖已是最開心的母親節禮物。她又爆日前首次帶囝囝剪頭髮，由髮型師操刀，「囝囝當時睡醒，剪髮時有少少不定，下次會等他睡着才剪。剪髮後我將囝囝的一小撮頭髮放入膠袋留念，嘉穎還問『使唔使呀？』因為是兒子第一次，想好好保存」。目前她已保留兒子臍帶和腳印仔，將來會儲牙仔。

李美琪想改名加強事業運

李美琪正為ViuTV拍關於辦公室性侵的新劇《Me Too》，劇中講述她遭上司性侵。現實中她慶幸未遇過，但身邊朋友有不少類似經歷。入行一段日子，李美琪有意改名：「名字是父親改，不過我已找相士替我改，可惜幾個名字都不合心意。因為我命格屬金但欠金，所以想改名加強事業和財運。」

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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