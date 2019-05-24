從影20年 感謝李安送驚喜 章子怡曾被王家衛嚇親

身在康城的章子怡被主持問到與范冰冰、趙薇的競爭關係？她笑說：「你的問題好像不太友好！」（新華社）

【明報專訊】40歲章子怡連日在康城影展亮相，為慶祝她從影20周年，特別放映電影《臥虎藏龍》，現場播出該片導演李安的祝賀視頻，讚賞章子怡作出的貢獻，令章子怡熱淚盈眶。章子怡出席「大師班」資深演員分享會，談到另一導演王家衛時感觸落淚，說王家衛是她人生及事業中非常重要的人，但拍《2046》感恐懼。主持問她與范冰冰、趙薇等女演員的競爭關係時，章子怡笑說：「你的問題好像不太友好！」她認為每個行業都存在競爭，她沒有太在意。

娛樂組

章子怡出席康城影展重映《臥虎藏龍》，現場播放李安的視頻，他祝賀章子怡迎來職業生涯的20周年，讚她具有渾然天成的才華。拍攝《臥虎藏龍》時，章子怡約19、20歲，帶給全世界及他一股清新氣息，欣喜見證她作為一名有建樹的演員成長。章子怡在微博感謝李安：「這份驚喜讓我熱淚盈眶，感恩所有。」

窒主持不太友好

章子怡在康城出席「大師班」資深演員分享會，被主持問到與范冰冰、趙薇等同輩女演員的競爭關係？她笑說：「你的問題好像不太友好！」她說每個行業、時代都存在競爭，從來沒太在意。她又說：「我今天已經40歲了，現在的年輕演員才10幾歲，很多人影響力也很大，我能做的就是把自己眼前的事做好，其他都不在我控制範圍內。」

願再跟王家衛合作

章子怡談到王家衛，她感觸落淚。她說王家衛是她人生及事業當中非常重要的人物，首次合作拍《2046》，那時王家衛一直戴着太陽眼鏡，看不到他的眼睛，對一個20多歲的新演員是有多麼恐懼。而且每天用3個半小時化妝、整頭髮，亦沒有劇本。她還在廣東話的環境下工作，聽不懂，沒有安全感。

不過，原來王家衛是最了解章子怡的導演，到拍《一代宗師》，是她人生最不順利時候，王家衛體諒她，結果為她帶來好多獎項，她好願意再跟王家衛合作。

任東京影展評委會主席

東京國際電影節在康城記者會上，宣布章子怡將擔任第32屆東京國際電影節評審團主席，她期待可以看到更多年輕導演的作品，也很關注演員的表演。