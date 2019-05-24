好友爆有人從不法途徑取得牀照 姚子羚未清楚事件拒回應

【明報專訊】38歲姚子羚日前被爆疑陷入四角戀，指她與模特兒蔡宛珊的老公Raymond Young秘密拍拖8個月，傳聞還指Raymond除正印和姚子羚外，還有「二奶」。子羚立即澄清與Raymond交往時，對方已跟蔡宛珊分居1年多，她目前亦已跟Raymond分手一段時間，對兩人的牀照流出感驚訝。與姚子羚份屬好友的「女廚神」朱庭萱（Bonnie），昨日出席活動時，暗示整件事是「四角關係」中有人刻意放料。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

姚子羚昨午返電視城拍攝新劇《唐人街》海報，她表示心情未受「四角戀事件」影響，自己是專業演員，開工一切如常。

有報道指她擔心還有情慾片流出，她重申相信自己，亦相信認識姚子羚的人，會知道她的為人，不再回應。是否肯定無拍過情慾片？她點頭肯定。

與公司商量是否報警求助

好友朱庭萱昨日出席活動時表示，相信不會再有其他牀照泄 出，就只此一張，子羚覺得這是她的私隱，相片被公開，她都是受害者。會否考慮報警？她指這個要同公司商量，現階段希望事件盡快完結。

朱庭萱暗示有某人放料，以及用不法途徑取得牀照，又指Raymond處理感情事混亂，以致事件發生。子羚對於好友發表意見，她表示未清楚事件不作回應。談到Raymond前妻蔡宛珊在網上留言祝福她，子羚無正面回答：「之前回應了，我們是認識的。（蔡宛珊自爆未有要求Raymond支付1蚊贍養費？） 這是他們兩位當事人的事，我不方便回應。」又有傳她要求Raymond當日在她與蔡宛珊之間二揀一？子羚重申要向公眾解釋同澄清的事，已交代清楚，現時與Raymond已回復朋友關係，其他事要問回當事人。

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