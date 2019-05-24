《原力覺醒》舊片段配上新劇情 莉亞公主重現《星戰9》

比利威廉斯（右）再扮蘭度，並跟奧斯卡艾薩（左）等人在千歲鷹號上重逢。

【明報專訊】迪士尼兩大王牌：《復仇者聯盟4：終局之戰》4月開畫全球票房報捷，12月輪到《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）壓軸登場，今期美國綜藝雜誌《Vanity Fair》率先揭開後者的神秘面紗，包括2016年逝世的「莉亞公主」嘉莉菲莎（Carrie Fisher），究竟如何重現幕前？答案由導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）親自揭盅。

已故嘉莉菲莎在上集《星球大戰：最後絕地武士》結局驚鴻一瞥，暗示她將於第9集《星球大戰：天行者崛起》再度亮相，可是她在2016年12月因心臟病與世長辭，迪士尼高層明言，絕對不會由其他演員取代其角色；若以電腦特技令莉亞公主「復活」，技術上絕對可行，但此做法對故人不敬，導演J.J.艾布斯靈機一觸，決定以另類方法解決問題。

母女同場演出

話說J.J.艾布斯突然想起，在2015年上映《星球大戰：原力覺醒》，曾經拍下不少嘉莉菲莎演出但沒有使用的畫面，於是翻查影片，找出一些可用的戲分，根據當時她念過的對白，以及動作神態，為新片撰寫劇本，好讓她可以跟其他演員一起做對手戲。

J.J.艾布斯又透露，曾在上集《星球大戰：最後絕地武士》扮演反抗軍的嘉莉菲莎獨生女比莉洛特（Billie Lourd），原定二人不會在新片同場出現，避免比莉觸景傷情，但她主動向導演提出一定要跟亡母合作，相信這一幕將會令星戰迷相當感動。

名師拍攝劇照

今期《Vanity Fair》發放由著名攝影師Annie Leibovitz拍攝《星戰9》的劇照，除了可見全新角色包括《職業特工隊3》女星嘉莉羅素（Keri Russell）飾演蒙面奸角「Zorri Bliss」之外，曾在《星球大戰：帝國反擊戰》及《星球大戰：武士復仇》扮演韓索羅好友「蘭度」的黑人男星比利威廉斯（Billy Dee Williams）亦會歸隊，單是看見他跟朱兒、機械人BB-8等登上宇宙飛船「千歲鷹號」，這一幕足以令星戰迷興奮不已。

《Vanity Fair》記者跟隨《星戰9》劇組到約旦南部的Wadi Rum山谷取景拍戲，現場可見扮演女主角「Rey」的黛絲烈尼（Daisy Ridley）、「Finn」翰保也加（John Boyega），以及飾演「Poe」的奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）等蹤影，最搞笑的是工作人員替金色機械人C-3PO抹汗的幕後花絮相，相信星戰迷看罷，更會急不及待想看全片。