嫻妃激發靈感 佘詩曼出自家唇膏慶生

【明報專訊】佘詩曼本月28日44歲生日，她創立自家唇膏品牌，作為送給自己的生日禮物。她前日在上海舉行大型發布會，穿上花裙、塗上自己品牌的紅色唇膏，明艷照人，跟大家分享她的扮靚心得，吸引大批市民圍觀。

阿佘去年憑內地宮鬥劇《延禧攻略》人氣爆升，拍攝時還激發她創立品牌。她說：「劇情講我由嫻妃當上皇后，無論服飾跟妝容也要有所變化，要讓人感覺到當皇后的點點霸氣及艷麗感覺，所以嘴唇顏色要較之前紅一點，但我找來找去，也找不到我喜歡的紅色。我就好似平時畫畫咁，將幾支紅色唇膏溝出自己喜歡的紅色，當時心想，如果可以出到我鍾意的紅色唇膏，會好有滿足感。」是否給自己的生日賀禮？她笑說：「《延禧》拍了兩年，已經有一段時間，咁啱可以趕得切在生日月份推出，絕對係送畀自己一個生日大禮！」

阿佘又提及被小說家張愛玲一句話啟發：「你可以不施粉，可以素面朝天，但至少要塗口紅，只要塗口紅，就能讓整個人光鮮起來。我好認同這個講法，我覺得唇膏就好似有魔法一樣，令整個人醒神不少，所以我今次選了12種最喜歡的紅色，希望令自己及各女士們綻放出獨一無二的魅力與光芒。」

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