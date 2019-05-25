無悔爆粗與網民對罵 曾樂彤：會承擔責任

【明報專訊】曾樂彤、組合天堂鳥（BOP）昨日在無綫電視城為籌款騷《萬眾同心公益金》綵排，曾樂彤表示會聯同群星表演5、6分鐘勁歌熱舞，要練習著斗零踭高跟鞋，配合凌空跳動作，很大挑戰。提到她之前公開唱新歌《太陽蛋》被質疑咪嘴，事後她在網上貼苦練唱歌片段反駁時疑似爆粗，被網民群起攻擊，因而傳這首歌推出無期？曾樂彤承認：「《太陽蛋》會推遲宣傳，稍後會有另一首新歌《存在》派台。」她表示做過的事要承擔責任，不能說後悔，但會學習如何面對。有否被公司照肺？她說：「不是照肺，公司同我傾偈，說我剛入行做藝人，又是年輕人，做事出了一些效果，就要承受。」她經歷事件後學精了，又即場唱出歌詞「盡情愚弄我吧」抒發感受，「我現在成佛，不會再跟人對罵，希望大家高抬貴手，我覺得自己剛入行，真的衝動了」。

Tyrese不怕與余思霆碰面

天堂鳥3子因為合約糾紛，事業停滯兩年多，今次再參與籌款騷，還有機會扮草蜢唱歌，感到非常開心，他們說：「 內地觀眾未必認識我們的歌，所以登台經常唱草蜢嘅歌，希望將來真的有機會跟草蜢同台演出。」成員Tyrese被問到入電視城會否怕跟舊愛余思霆碰面？他說：「我們已沒聯絡，入過來3、4次，暫時沒有碰面。」他表示已一年多沒拍拖，現階段盡力追回事業。

記者：鍾一虹