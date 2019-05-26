感激鄧卓殷扶持 郭子豪避談是否發展地下情

【明報專訊】無綫藝員郭子豪日前剛為酒後駕駛案件出庭，之後被爆疑背着拍拖3年的圈外女友Karen，暗交應屆港姐亞軍鄧卓殷，令鄧卓殷惹做第三者之嫌。郭子豪隨即在社交網發文宣布跟Karen已分手一段時間，但Karen亦發文似暗窒有人用謊言掩飾自己的過錯。

鄧卓殷：是一起返教會的朋友

郭子豪與鄧卓殷昨晚同場演出《公益金萬眾同心50年》，雖然郭子豪說願意跟鄧卓殷大方合照，但經過一輪「捉迷藏」才站在一起。鄧卓殷下午出席拜神時，否認與郭子豪拍拖，說郭子豪跟她分享工作上的壓力和生活上的煩惱，帶對方返教會，是一起返教會的朋友。她又解釋當日返教會後陪郭子豪睇樓盤，沒有同居。對於被指是第三者，她沒有不開心，因沒做過，亦不認識Karen。對於被網民翻舊照指她疑似整容？她說好殘忍，只是中學時不識化妝打扮，並無整容。

郭子豪則說過去半年發生太多事，包括家事、寵物、醉駕和分手，令他壓力好大，好幸運識到鄧卓殷，帶領他認識神，好快走出陰影，她有一定功勞。他暫時希望重新出發專注工作，未想到雙方有進一步發展關係，因一日未有判決都擔心有變數。

郭子豪不怪責舊愛影響聲譽

對舊愛Karen暗示他講大話？他說兩人年初分手後沒見面，到上庭的凌晨才見面。大家一起3年似家人，對方都擔心判決。他駕車到對方家樓下，在車內傾個多小時，分開時有來個擁抱。他肯定地否認與前度翻撻，分手講得好清晰，再見亦是朋友，還爆前女友有追求者。至於對方只是在社交平台分享個人感受，沒想到外界反應大，影響了朋友，還有他的聲譽、誠信甚至裁決，但不會怪責對方。郭子豪最後感激鄧卓殷一直在身邊扶持，教友關係令他舒服，避談是否發展地下情。

記者：林蘊兒、柯美

攝影：孫華中

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