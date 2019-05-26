等香港同婚合法化 趙式芝：赴台結婚無意思

【明報專訊】趙式芝、王曼喜與另一半Anne昨日出席「同慶同婚」活動，慶祝台灣同性婚姻合法化。趙式芝另一半JW未有現身，她稱對方怕醜故未有到場。她指台灣同性婚姻合法化後，很多台灣朋友陸續去領結婚證書，覺得很感動，過去一星期，她在港默默支持，為台灣朋友送上祝福，「他們擺酒時，我會出席」。問她會否再婚？她說：「待香港同性婚姻合法化先，我不會去台灣結婚，無意思，因香港不承認，目前只可以羨慕和戥台灣朋友開心，香港還有一段路要行，仍需努力。」

王曼喜性感有極限

王曼喜大方與Anne合照，她跟趙式芝想法一致，希望自己生活的城市，同性婚姻合法化才結婚，「等吓啦，我和另一半都不急於結婚，慢慢來」。她與從事設計工作的Anne拍拖一年，已見過雙方家長，她稱父母對Anne印象不錯，每周見面一兩次。談到她不時上載性感照，Anne沒有不滿，但會問為何不給她過目先。對於妹妹王麗嘉於社交網發放的裸照，引起很大迴響？王曼喜笑謂人靚自然多人睇。問她與妹妹會否再影更大膽的性感照？她說：「已經赤裸，還可以幾大膽，我已是極限，妹妹就不知，她有很多驚喜。」

記者：柯美