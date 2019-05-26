紅館騷大曬流利廣東話 林宥嘉被男粉攬住唔放

林宥嘉（箭嘴示）走近觀眾席任攬，被男粉攬住不放，他笑道：「你是男生？你抱得太大力了。」（攝影／記者：林祖傑）

【明報專訊】林宥嘉一連3場《Idol世界巡迴演唱會香港站》前晚於紅館揭開序幕，他差不多全以廣東話與歌迷互動，更唱出廣東歌《壞與更壞》，誠意十足。他以跟坂本龍一合作的一系列作品打頭陣，配合燈光和特別效果帶出迷幻元素。他表示去年展開這巡迴演唱會後，見到很多歌手的演唱會都加入部分元素，令他們整個團隊都感到驕傲。首場演唱會有許廷鏗、周柏豪及閻奕格等歌手捧場。

林宥嘉穿上紫藍色西裝於布幕下獻唱《一點點》為演唱會揭開序幕，唱到歌曲《讓世界毁滅》時，他停一停脫下外套，以流利廣東話與歌迷打招呼，笑言希望歌迷聽得明他說什麼。

自認靚仔 全場大笑

林宥嘉說：「歡迎你們來到Idol世界演唱會，剛剛演唱了數首與坂本龍一合作的作品。為何要和這麼犀利的人合作？因為這不是個簡單的演唱會，我們花了好多心機、時間，2018年開始巡迴演唱後，很多東西都不同了，大家重新看到林宥嘉，很多人很鍾意這個演唱會，很多歌手更將部分元素用於自己的演唱會上，我們很驕傲，我想大家和我們一起驕傲，因最初思考這個演唱會點做，場景就是想着台北小巨蛋及香港紅館。」

他亦不時發揮幽默本色，自嘲廣東話講得太慢，望媒體幫他剪輯變快點。林宥嘉唱歌時熒幕出現很多網上對他的負評，如「渣男」、「小短腳」，「這張專輯不行」、「他把這首歌毀了」等，之後笑問粉絲：「其實大家點解笑呢？我唱歌已經唱了很多年，每次都好認真唱歌時，都會覺得自己幾靚仔。」成功惹來全場大笑，還鬼馬地掩着雙耳指粉絲「好嘈」。他又特別走近粉絲任攬，逗得粉絲興奮不已，更被男粉絲攬住不放，他不禁笑道：「你是男生？你抱得太大力了。」

自覺幸運 感激歌迷支持

林宥嘉彈結他又彈鋼琴，展現音樂才華。他一度感觸說出道10年多，不時會想做一個怎樣的林宥嘉是最好的？有女觀眾高呼：「你永遠是最好的！」他用相同語氣重複講一次，然後說剛才唱的歌，都是當歌手前的心情。他自覺好幸運，以前覺得開演唱會是沒可能的事，現在可以在香港開3場，感激大家支持。

記者：林祖傑

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