16年前同日開騷 聽到打冷震 盧巧音：不是刻意安排

【明報專訊】盧巧音（Candy）一連兩場《盧巧音感演唱會2019》前晚於旺角麥花臣場館展開首場演出，獲孫慧雪、葉文輝及張彥博捧場，又邀請傅珮嘉與黃靖擔任嘉賓合唱。Candy的父母和奶奶亦在台下打氣，可惜丈夫Sammy要到成都開騷，未能捧場。

以歌會友零說話

戴別致頭飾換上不同造型登場的Candy專心唱歌，一口氣唱出20多首中英文歌，亦有翻唱別人作品，全晚零說話，至「安哥」環節她終開口說話：「唔好意思，成個演唱會都沒有講話。2003年的同月同日，即是今晚和明晚，是我首次在紅館開兩場演唱會，但當年因市場影響，唔係好自己。今晚整個騷都好嚴肅，是怕自己講錯說話。」Candy唱罷最後一首歌《喜歡戀愛》便揮手道別，部分觀眾仍依依不捨，大會播出《好心分手》音樂，大家跟着唱後才肯離場。

騷後Candy接受訪問，她說今次演出的日子非刻意揀選，「有歌迷訂票時提我，還影低當年演唱會飛給我看，原來跟我第一次紅館騷同日。獲提醒後自己都打個冷震，好巧合，不是刻意安排。今晚每首歌和舞台服裝都是自己揀，可以控制，惟事前不夠時間練習，所以沒有彈結他」。談到全晚零說話原因，是想演出氣氛順落，每首歌之間更緊接，難怪完騷後Candy聲音都沙沙哋。追問何時再登紅館演出？她說沒所謂，香港還有很多場地選擇，搞戶外騷都可以考慮，希望明年有機會，但會隨緣。

最近組合Soler的大孖Julio再婚，Candy網上分享Julio與任職教師的太太婚照，可是不久便刪除，疑因主人家想低調；她承認與丈夫一齊見證，是少數獲新郎邀請觀禮的圈中人，形容是簡單開心的婚禮。

記者：林蘊兒