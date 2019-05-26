維多利亞缺席 碧咸讚無可代替 辣妹騷開鑼 樂迷投訴音響出問題

碧咸留言祝辣妹演出順利，他又指太太維多利亞的Posh Spice（左圖），只有一個，暗示無人可代替。

雖然缺少了維多利亞，但Emma Bunton（左起）、Mel B、Mel C和Geri Horner堅持舉行辣妹巡迴演唱會，前晚在都柏林開鑼。

【明報專訊】1990年代的英國人氣組合辣妹（Spice Girls），去年宣布今年會舉行重組演唱會，雖然外號Posh Spice的「碧咸嫂」維多利亞（Victoria Beckham）表明無意演出，但餘下的Mel B、Geri Horner、Emma Bunton與Mel C還是決定按照計劃繼續，由本月24日起展開13場英國巡迴騷，全部爆滿。不過前晚在都柏林的首演，因為音響出問題，不少歌迷中途紛紛離場，聲言期待已久的辣妹演出，最終失望而回。

辣妹於1994年出道，6年後拆伙，對上一次集齊5人演出已數到2012年倫敦奧運閉幕禮；嫁給英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）20年的維多利亞，育有4名子女，又轉型當時裝設計師，對於歌手身分，早意興闌珊，雖然拒絕跟隊友復合開騷，但24日當天，維多利亞仍上載辣妹舊照到Instagram，並祝隊友演出順利。

碧咸也祝辣妹演出成功，並上載了一張太太維多利亞當年穿著黑色緊身衣唱歌的照片，聲稱「永遠只有一個Posh Spice」，擺明冧老婆，暗示她無可代替。

Mel B、Geri Horner、Emma Bunton與Mel C等辣妹成員，雖然開騷前鬧出不和風波，包括Mel B重提跟Geri的同性戀舊情，激嬲後者；上周又傳出Mel B忽然失明，幸好最後無恙，她們本月24日如期在都柏林為英國巡迴演唱會揭開序幕，全場約8萬座位爆滿。她們唱出多首名曲，Mel B更興奮到向着粉絲爆粗。

不過有大批歌迷透過社交網表示，現場音響出現問題，有手持價值146英鎊（約1460港元）門票的樂迷聲稱，完全聽不到樂聲，以及辣妹在台上的說話，他們對演出非常失望，部分人更中途離場；亦有樂迷很滿意辣妹的演出，直到散場仍依依不捨。