自幼面癱口齒不清 史泰龍與阿諾合辦演講課

琪亞拉馬斯杜安尼來自演藝世家，在一種關注單元奪得最佳演員獎，是她從影以來的首個獎項。（路透社）

【明報專訊】第72屆康城影展周日凌晨舉行閉幕及頒獎禮，此前史泰龍（Sylvester Stallone）出席大師班，並宣傳9月上映的《第一滴血5》（Rambo V: Last Blood）。史泰龍在大師班分享演藝生涯點滴；據悉他出生時難產，造成臉部神經受損，因此自幼面癱及口齒不清，試過為廣告片試鏡，導演反問他在說什麽，以及講什麽語言。就算從奧地利移民到美國生活的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），也指在美國土生土長的史泰龍說英語帶口音。史泰龍笑言，他實在應該跟阿諾開課教演講，「如果我們都能成功的話，其他人也一樣可以」。大師班的主持問史泰龍為什麽拍那麽多爛片，史泰龍笑言，連其愛女也問過這問題，「我對她說『閉嘴！我不拍爛片，你以為你的學費從哪來？』」史泰龍指時代不同了，當年以明星為主，現在電影要賣座，還得看故事內容。完成講座後，史泰龍前晚與妻女踏上紅地氈，出席《第一滴血5》首映禮。

嘉芙蓮丹露女兒封后

另一方面，康城影展的一種關注單元前日頒獎，台灣的《灼人秘密》及內地片《六欲天》鎩羽而回，巴西導演Karim Ainouz執導的《Invisible Life》奪得最佳電影，該片講述1950年代巴西，兩名女性在遏抑及偏見之下掙扎求存的故事。《Beanpole》Kantemir Balagov奪得最佳導演殊榮。《緣份春色》導演基斯杜夫安諾希（Christophe Honore）新作《On a Magical Night》，為女主角琪亞拉馬斯杜安尼（Chiara Mastroianni）帶來最佳演員獎，她致謝時含淚說，「這是我第一個獎項，實在訝異，而且很感動」。現年46歲的琪亞拉來自演藝世家，其母嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）跟意大利男星馬斯杜安尼（Marcello Mastroianni）發生婚外情時誕下她。

至於表揚同性戀、跨性別題材電影的同志金棕櫚獎，則落在主競賽單元的《Portrait of a Lady on Fire》身上。另外，塔倫天奴（Quentin Tarantino）代《從前，有個荷里活》中畢彼特角色Cliff的愛犬Brandy，領取狗狗最佳演出獎。