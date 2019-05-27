康城影展韓片零的突破 奉俊昊《上流寄生族》贏金棕櫚獎

宋康昊（左）跟奉俊昊（右）多次合作，後者曾表示《上流寄生族》得獎感謝演員的努力，他更搞笑地半跪把獎項遞給宋康昊。（法新社）

【明報專訊】第72屆康城影展，香港時間26日凌晨舉行頒獎禮，唯一入圍主競賽單元的內地片《南方車站的聚會》，以及賽前奪獎呼聲頗高的塔倫天奴新作《從前，有個荷里活》，雙雙鎩羽而回；《玉子》奉俊昊執導的《上流寄生族》，捧走最高榮譽金棕櫚獎，是康城影展舉辦以來，韓國電影首次得此獎，亦是繼去年的《小偷家族》後，連續兩年把金棕櫚獎頒給亞洲電影。

康城影展閉幕禮不及開幕時星光熠熠，但仍邀請了史泰龍、章子怡、法國女星嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）等擔任頒獎嘉賓。《上流寄生族》上周首映時，全場觀眾起立鼓掌長達8分鐘，在21齣競賽片中，更獲得《Screen》雜誌10名影評人的最高評分。當宣布《上》片贏得金棕櫚獎一刻，據報全場不少觀衆站立歡呼喝彩。

評審意見一致

據悉以《飛鳥俠》墨西哥導演伊拿力圖為首的評審團意見一致，把金棕櫚獎頒給《上》片。

故事講述無業的四口之家，長子以偽造文憑成功受聘為神秘富豪子女的補習老師，這潦倒一家彷彿重獲生機，但當他們享受着上流人的榮華富貴，無止境貧富差距最終令人性失控。主角包括《逆權司機》宋康昊及《屍殺列車》崔宇植等，前者跟導演奉俊昊是老拍檔，合作過《殺人回憶》、《韓流怪嚇》及《末世列車》，當獲悉得獎，兩人熱烈擁抱，宋康昊更跟導演上頒獎台。

總統文在寅祝賀

《上》片以黑色幽默手法描寫韓國社會貧富懸殊現象，奉俊昊致謝時感激演員的努力，「我相信導演的工作就是要反映當下生活」。奉俊昊稱拍《上》片是受到希治閣作品及韓國1960年代名導演金綺泳的《下女》所影響。他表示2006年曾在法國電影資料館看過金綺泳的回顧展，並訝異於法國人那麽喜歡他的作品，因此留下深刻印象，「 我今日在康城得金棕櫚獎，但我不是唯一的韓國導演應得此獎」，他指韓國還有很多有才華的電影人，希望將來有機會讓世界認識他們。奉俊昊揚威康城，總統文在寅也有祝賀，並稱期待能盡快欣賞得獎作。《上》片本月底在韓國上映，香港觀衆則要等到下月。

至於僅次於金棕櫚的「大獎」，落在法籍塞內加爾女導演瑪緹迪奧（Mati Diop）的《Atlantics》身上，她是康城歷來首名得獎的黑人女導演；該片藉男女主角探討勞工剝削與婚姻自主等問題。

首名黑人女導演得大獎

《半熟爸爸》戴丹兄弟憑《少年阿邁》（暫譯，Young Ahmed）贏得最佳導演殊榮，故事講述13歲的穆斯林男孩受到伊斯蘭教極端分子影響，試圖殺害老師。路克戴丹（Luc Dardenne）表示，他們想要顯示年輕激進者如何發展出他的觀點，並讚揚Idir Ben Addi演活了角色。

評審團獎則由法國電影《Les Miserables》及巴西片《Bacurau》瓜分；前者講述一名非裔青少年引發的風波，牽引出幫派、族群和執法者的多重矛盾；《Bacurau》講述一名電影人深入巴西小村莊準備拍攝紀錄片，卻發現當地人並不像表面那麼簡單，更隱藏着危險的秘密。