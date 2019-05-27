安東尼奧扮「艾慕杜華」稱帝

【明報專訊】《論盡我阿媽》導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）新片《痛苦與榮耀》（Pain and Glory），再次與愛將安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）合作，該片講述年事已高的電影導演到達靈感耗盡邊緣，不自覺回想起1960年與家人移居小鎮的日子，及後經歷愛情傷痛，開始以寫作排解情緒，並踏上拍電影之路的故事，據悉是艾慕杜華的半自傳，安東尼奧憑片中的導演角色，奪得康城影展最佳男主角獎。

現年58歲的安東尼奧從頒獎嘉賓章子怡手上接過獎項，他致謝時感激艾慕杜華，稱跟對方認識40年，先後8度合作，「我敬重、欣賞、愛他，他賦予我生命太多了，而此獎很明顯要向他致敬」。安東尼奧表示很多人以為明星受注目，「其實我們受苦很多、犧牲很大，同時這是我榮譽的一晚」。

做不到足球員改做演員

安東尼奧是當代最著名的西班牙演員之一，小時候夢想成為足球員，卻因一次斷腳而打消念頭，轉而對演藝產生興趣。安東尼奧於19歲加入西班牙國家劇團，正是某次演出，吸引艾慕杜華注意，並演出他處男執導的《激情迷宮》。其後兩人再合作了《慾望之規條》、《女為悅己者狂》等電影，《女》片獲奧斯卡最佳外語片提名，更為安東尼奧到美國發展鋪路；但他首次拍荷李活片《舞曲大王》時完全不懂英語，要靠逐句拼音。他真正為全球影迷認識，則要數到在《費城故事》扮演湯漢斯的同志情人，以及演出了湯告魯斯擔正的《吸血迷情》；另外，《貝隆夫人》和《黑俠梭羅》都是他早年的重要作品。