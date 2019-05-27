愛美莉畢覃撲返康城封后

馮德倫（左）公開跟愛美莉畢覃（右）昔日合照，向這名《荒原》舊拍檔送上祝福。

【明報專訊】現年35歲的英國女星愛美莉畢覃（Emily Beecham），憑競賽片《Little Joe》扮演一名科學家兼單親媽媽，擊敗《南方車站的聚會》桂綸鎂等對手，第一次登上康城影后寶座，亦是繼海倫美蘭（Helen Mirren）、白蘭達貝芬（Brenda Blethyn）及嘉菲貝克（Kathy Burke）後，史上第4名英國女星得此殊榮。

《Little Joe》是奧地利女導演謝茜嘉侯士拿（Jessica Hausner）首部英語片，故事講述愛美莉飾演科學家Alice，透過基因改造培植出一種奇花，當人類吸入少量花粉，便可產生愉快感覺。不過，如果吸入過量，則會改變人性，喪失真情只剩假意。

愛美莉得獎後接受英國《電訊報》訪問時表示，《Little Joe》首映禮及宣傳活動結束後，原本她已離開康城，直至前日上午，突然收到此片監製來電，要求她立即折返，準備出席閉幕禮，「我匆忙到連牙刷都忘記帶」。

馮德倫吳彥祖祝賀

生於英國曼徹斯特的愛美莉，入行13年參演《萬千星輝綁架案》及《28週後》等電影，她亦曾在馮德倫和吳彥祖聯合監製兼執導的美劇《荒原》中，扮演Widow一角。

馮德倫得悉舊拍檔榮膺康城影后，即留言恭喜她：「今天起來看到Daniel（吳彥祖）留言說Emily拿了Cannes影后，大家都替她非常開心，也在短訊送上祝福。」