變身「火龍果」搞笑稱退出樂壇 張敬軒自嘲肥到似糯米雞

【明報專訊】張敬軒一連兩晚《HinSideOut 2019 張敬軒演唱會澳門站》前晚圓滿結束，軒仔以多個造型亮相，先以紅番裝上台，頭頂重達3公斤的雞冠帽，要在H形舞台走來走去，他呻笨道：「原本我好開心可以跟觀眾近距離接觸，但代價就是行餐懵，還要加上個肚腩，但都會竭盡所能，當新居入伙拜四角。」其後軒仔換上紅色西裝，頸部現出疑似「咖喱雞」的紅印，他跪地時褲子膝蓋位置爆開，他說：「我跪爛條褲，膝蓋位置近乎爆開，我真是肥到似糯米雞！」

記者：林祖傑

張敬軒的澳門騷特別以近期惡搞容祖兒的「火龍果」造型登場，還搔首弄姿刻意翹高臀部，笑指身手敏捷過老嘢張敬軒，邊唱邊掟火龍果落台給粉絲，又指着臀部笑道：「昨晚有歌迷問我這裏是不是真的，珍珠都無咁真呀！要不要摸吓？你就想！我聽到有人話我好靚，大家要去驗眼，我今朝都畀自己嚇醒，我這種叫高雅，特別加上這個『大波頭』，好似蔡琴。」繼而宣布「火龍果」要退出樂壇，場面十分惹笑。

頸部敏感不是「咖喱雞」

完騷後軒仔接受訪問，他直認肥了不少，笑指別人開騷要減磅，自己就肥到似坐月，他說：「因為每次排完舞都會食很多，但我想食多兩日先減，事關第一次在澳門開兩場演唱會，好開心兩場都好受歡迎，上次因為哮喘要取消，今次一雪前恥呀！」他亦否認頸上的紅印是「咖喱雞」，解釋只是敏感，他笑道：「莫非上台前要先在後台進補咩！我個人好敏感的。」

常做深蹲姿勢練出大pat pat

問為何「火龍果」這麼快退出樂壇？他指是「火龍果」自己決定退出樂壇，不過會為容祖兒復出，他說：「其實都幾好笑，也不知好事定壞事，最近在街上，啲人叫我『火龍果』多過叫張敬軒，都幾開心的，我應該是第一個歌星掟火龍果落台，火龍果是假的，合共200個都是我畀錢買，假絕對貴過真，所以我個pat pat不值錢，是排舞經常做深蹲姿勢的結果。」