前度以性愛視頻恐嚇案審訊前夕 具荷拉自殺未遂昏迷

具荷拉自殺前曾透露不安心情，粉絲紛紛留言為她打氣，可惜她尋死之意已決。

【明報專訊】現年28歲韓國前女團Kara成員具荷拉，去年與任職髮型師男友崔某互毆，其後男方以性愛視頻威脅女友，這宗恐嚇案將於本周四進行第2次聆訊，昨日凌晨卻傳來具荷拉在寓所自殺的消息，幸好其經理人及時報警，具荷拉送院搶救後已回復正常呼吸，但一直昏迷不醒，令粉絲非常擔心。

據韓媒報道，前晚具荷拉透過社交媒體Instagram發放多條貼文，包括留言「再見」、「就算痛苦也要假裝不痛，就這樣一直忍耐着過活」等，經理人擔心她出事，但一直聯絡不上，於是登門探訪，昨日凌晨12時40分發現她在首爾清潭洞的寓所內自殺，警方接報到場，發現室內煙霧瀰漫，韓媒估計她以燒炭方式，企圖了結生命。

社交網發文說再見

具荷拉送院搶救，一直昏迷未醒，幸好她的呼吸和脈搏都已回復正常，暫時沒有生命危險。事實上，自從去年她遭舊愛家暴及恐嚇後，不止一次透過Instagram表達痛苦和不安心情，例如去年11月她曾上載一張「Crying Room」照片並說「很受傷、很痛苦」。

雖然具荷拉的經理人未有透露她尋死的原因，但韓媒估計，觸發具荷拉自殺的理由有三：一是去年遭舊愛崔某毆打，入院驗傷證明「子宮內出血」，但男方堅決否認，令她身心俱受損；二是崔某以性愛視頻威脅她，被捕後上月出庭拒絕認罪，本周四進行第2次聆訊前，崔某更利用此事來宣傳他新開張的髮型屋，網民怒斥他態度囂張，恐怕具荷拉的情緒亦受影響。

最重要的是，早前有傳事務所決定不再跟具荷拉續約，在愛情事業皆失意的情况下，情緒終於崩潰，一時糊塗走上自毁之途。