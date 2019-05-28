湯洛雯代替黃心穎演《法證IV》再開鏡 傳重拍嬲到爆粗 黃浩然：冇得嬲

【明報專訊】黃心穎上月爆出偷食人夫許志安的「安心事件」後，形象插水，避走美國，引發網民狠批，無綫決定抽起她主唱的處境劇《愛·回家之開心速遞》主題曲，又將她參演的《法證先鋒IV》和《牛下女高音》換角重拍。單是《法證先鋒IV》刪走黃心穎戲分，需重拍50組戲，斥資過千萬。昨日於將軍澳電視城再次舉行開鏡儀式，無綫高層杜之克、監製梅小青率領黃浩然、譚俊彥、陳煒、鄭俊弘、楊柳青及陸詩韻等演員出席，並介紹湯洛雯（靚湯）出場，取代黃心穎演出。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

杜之克致辭時指同一齣劇兩次開鏡及造型， 經驗好特別，「今年不止一次，還有一齣劇都是這樣，好感謝同事和團隊在短時間內組織、重新出發，雖然不是計劃之中，難得有這個機會，很多演員都想排戲認真去拍，令演出更精彩。我肯定再度出發，會比之前做得更好，以正面態度，精益求精，拍出來效果會更好、無得彈」，他稱比原定檔期應不會遲太多。入行多年的監製梅小青亦表示第一次經歷這情况，感謝演員們發短訊支持，且珍惜公司再投放上千萬製作費重拍：「沒有最好，只有更好，我們贏到良心電視台的美譽。」據稱藝員重拍戲分會照計騷錢。

藝員重拍戲分照計騷錢

黃浩然與黃心穎對手戲甚多，傳聞受牽連的他嬲到爆粗，他受訪時被問是否已平復心情？他不禁「唉」一聲說：「點會爆粗，同邊個爆，入廁所爆呀？ 之前我無刻意回應，今次是真正回應，因為當事人已受好大影響，自己不方便講太多，我放假跟屋企人去旅行時知道件事，最擔心不是我一個人，而是整個《法證》團隊，擔心個劇出不到街，當時有傳短訊給小青姐問點幫手。」至於有否嬲心穎？他謂：「冇得嬲，我跟她沒有聯絡，件事我們是局外人不便評論，我們冇嬲，同她都是朋友，只是覺得可惜，擔心個劇出不出到？大家努力怕會白費，慶幸有得補拍。」

黃浩然期望與靚湯擦出火花

黃浩然認為該劇有機會重拍，很開心和感恩，始終重拍公司要花很多資源、改動劇本，要所有演員配合才能成事，「我一個人微不足道，大家一條心才是力量，可能我的演技屎屎哋，公司覺得做得不好，畀機會拍過，我看到網上很多人支持，似打了強心針」。

黃浩然預計重拍要花個多月，並會再赴台灣取景，之後要做3、4個月後期，但不清楚何時播出，「原本拍完劇我想剪頭髮，老婆叫我不要急，去旅行時知道事件和要重拍，原本之後有電影工作，剛好有改動，其實無論如何，都會配合去補拍。」

談到他比張振朗好彩，後者和心穎合演的《堅離地愛堅離地》 播映無期，浩然覺得是人生經歷，很多事不能預計，雖然他算比較好彩，但不跟振朗比較，他稱和振朗好熟，卻沒討論過件事，相信對方努力不會白費。他表示會重新調整心理，將之前的戲抹走，跟靚湯擦出火花，「靚湯都很有經驗，我不會再拿跟心穎對戲的感覺出來，知道她好急埋位，所以開工前會跟她圍讀劇本」。

靚湯自認《法證》系列粉絲

有報道靚湯取代黃心穎演出，被勒令開工前要減10磅，她表示不會被磅數限制自己，會跟住感覺瘦身，讓大家看到她的健康美：「我最近都有節食和運動，不過之前拗柴，幸好沒傷及筋骨，感恩不會影響拍攝。」她自認《法證》系列粉絲，今次參演，既開心又有壓力：「我未試過密集式拍劇，我會當自己新人，將壓力轉化成動力，做得更好。」

譚俊彥少了時間為開騷練歌

譚俊彥（Shaun）坦言重拍劇集，感覺有少少奇怪：「我無想過會再著這套戲服，不過補拍在美國好平常，現在可以跟上外國做法，有空間改進做得更好，是好事。」他稱戲中飾演黃心穎的包租公，有不少感情戲，今次重拍，他與靚湯會集中補拍在家的戲，預計拍一個月，「以前演過什麼都會丟棄，重新再演過」。問到重拍有沒有補水？他說：「有騷錢計畀我的，有錢都ok，我個仔就快上學。」他慶幸髮型和身形連到戲，「這段時間我半放假狀態，要為7月22日去雲頂開騷做準備，只是減少了練歌時間」。

陳煒與黃心穎對手戲不多，她的工作檔期也不受影響，「唯一要著多次婚紗，跟Shaun再結婚」。

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