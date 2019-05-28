紅館騷尾場唱參賽歌 林宥嘉感觸落淚

【明報專訊】林宥嘉一連三場在紅館舉行的世界巡迴演唱會，前晚圓滿結束，容祖兒、謝安琪等捧場，演唱會兩度encore才正式結束。林宥嘉自彈自唱，演繹當年參賽歌《走鋼索的人》時特別投入感觸，用手輕拭眼淚並說：「sorry，我太投入，哭是因我唱歌實在太好聽。」

林宥嘉呼籲歌迷開手機燈時，用半鹹淡廣東話說：「如果有人唔識開手機燈，找隔籬朋友『膠膠』（教教）。」林宥嘉自知講錯話，再以英文解釋「teach other people」，場面惹笑。encore時，林宥嘉走向台側與歌迷握手，粉絲乘機抱抱偶像又摸面。

太太尾場現身打氣

完騷後林宥嘉受訪，一臉倦容的他表示完成3場騷後好眼瞓，容易講錯說話，希望記者不要問難題。提到今次來港開騷，太太丁文琪亦在尾場親身為夫打氣：「事前不知她會來，我只說過做3場騷真的好攰，怎知今日就見到她，好surprise！她來了令我有多少少動力，讓太太看到我最靚一面。平日在家我好『烏搲』，她笑我在外邊成日扮靚仔，返到家就不修邊幅。」當讚他廣東話進步不少，他幽默回應：「我個腦開發了！因為工作上好多同事都是香港人，他們常說廣東話，我比較敢講，雖然好好笑，但有誠意。」他指兒子年紀尚小未懂說話，但喜歡跳舞，林宥嘉在家隨便哼歌，小朋友會郁來郁去，好得意。

每場演出用盡energy

問為何今次未有表演跳舞，他解釋之前都挑戰過，而且今次偏向藝術，想跟以往不同。他嘆第一次就開3場感覺好攰，有提議他明年挑戰開更多場，他認真地答：「我即刻起雞皮，每場都已用盡我energy。不過有機會都應該試。」

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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