蕭正楠黃翠如峇里補辦婚禮 約定下世再相愛 以拍額頭相認

【明報專訊】蕭正楠與黃翠如去年4月在新西蘭旅行秘婚，同年12月的TVB頒獎禮上自爆喜訊。1年後，兩人又秘密搞婚禮，於5月初跟家人與朋友到峇里補辦婚禮。昨日蕭生與蕭太齊放閃光彈，在社交平台分享婚禮的照片。歌手出身的蕭正楠在婚禮上向老婆獻唱《為你鍾情》，翠如冧到暈。峇里的婚禮有雙方家人、好友與彩虹見證，兩人愛一輩子嫌未夠，已為下輩子約定，愛情密碼是互拍對方額頭就會記得對方。

娛樂組

蕭正楠跟黃翠如分享峇里婚禮的照片，還有兩人愛的告白。照片中翠如穿著婚紗跟老公手拖手在婚禮場地接受家人與朋友的祝福，當然少不了浪漫互動，包括情深對望、幸福攬攬及甜蜜咀嘴。阿蕭留言冧妻：「我喜歡愛着你笑。請你一直快樂地笑下去和我走這一輩子。如果你不嫌棄……下輩子我們再約定……拍一下對方額頭就會記得對方。」他又說：「這天媽媽親手為我戴上一條小金鏈，說是『爸爸仔』留給我的，原來你在生時已經為我準備好，我知道你當天一定有在場看着我們，謝謝你。」

翠如喜歡老公傻傻笑

翠如亦情深唱和，留言道：「1年前，送給我們兩個人的一個婚禮。1年後，送給父母的婚禮。有你們，就有愛。感謝我的爸爸媽媽，你的媽媽和天上的『爸爸仔』，讓我們這一天，聚在一起分享愛。那個早上，再遇彩虹。」她又讚老公說：「這個男生，我喜歡。是一個沒有太多想法的人，就是喜歡傻傻笑地跟着我走，我說我喜歡簡單的美，淡淡的艷，你也跟着說你喜歡，好吧，就這樣，你跟着我，我跟着你。」兩人一唱一和，甜到膩！

為老婆獻唱《為你鍾情》

阿蕭更為老婆獻Sing，唱了《為你鍾情》，他寫道：「這個女生，我喜歡。這一刻，我還在回味為你唱《為你鍾情》。」照片中翠如坐着，阿蕭拿着咪在唱歌，她依偎在老公的腰間。昨日蕭正楠與翠如分別回應傳媒，蕭正楠表示婚禮是5月初舉行，主要為長輩而補辦婚禮，他們抵達峇里時，天氣麻麻在落雨，但婚禮當日天公作美，還有彩虹，大家很開心，也謝謝大家祝福！翠如被問及老公給她唱《為你鍾情》時，照片見她用手抓着他的褲頭，是否冧暈了？她哈哈笑說：「那是腰呀！」

去年爆婚訊後，翠如曾透露新西蘭的婚禮，說：「沒有衣香鬢影，沒有氣派場地，就連一對合尺寸的戒指也找不到，然後我們在一個鄉村小市集，找到一對用餐具弄出來的小戒指， 就這樣吧。那一刻，我們什麼也沒有，但我們擁有了對方。」