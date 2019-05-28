向蕭正楠秘婚偷師 袁偉豪努力掙錢娶妻

【明報專訊】袁偉豪和王君馨昨晚出席活動唱歌助興，今次是劇集《鐵探》播出後他們首次「夫妻檔」商演，但非首次同場，數年前《城寨英雄》時試過在內地一個商演活動上合唱，他們希望有更多「夫妻檔」一起掙錢機會。袁偉豪指自己年中無休，8月底開新劇前，有什麼商演都可以找他，笑謂很需要搵錢。問袁偉豪，女友張寶兒是否陪他放假？他指是互相陪大家，問在旁的王君馨：「你老公也會這樣？」王君馨抱怨說，現在拍劇集每天收工返家老公已睡了，當她睡覺時，老公就返工：「幸而這種日子快結束，劇集尚有1星期便殺青。」

指蕭氏夫婦好鬼馬

蕭正楠和太太黃翠如昨日在網上分享多張於峇里島補辦婚禮照片，袁偉豪留言笑指他們舉行蠱惑的婚禮，還說要向二人偷師。問袁偉豪是否想仿效蕭正楠和黃翠如秘婚？袁偉豪說：「他們好鬼馬，今日才在網上分享照片，不知道玩到那麼大。他們去年結婚，我正在拍《鐵探》，又為家中事而煩惱，所以沒通知我。今次秘密再補辦婚禮，更加鬼馬。（會否學他們那麼鬼馬？）我本身好鬼馬，到時先算。」

峇里pre-wedding相

笑問袁偉豪和張寶兒是否已影婚照？他笑說：「我們自拍照就有，之前去峇里影相集，有些照片未出街，可以當 pre-wedding，景色很美，個feel好似。不過沒穿禮服，只穿便服，當係啦。（未來太太會收貨？）不會， 我好認真，婚禮唔慳得，所以要掙多些錢。」

記者：柯美