《阿斯達》製作特輯意外泄蜜 宋仲基疑著妻舊衫放閃

宋仲基為拍《阿斯達》而苦練騎術，將會在新劇展示努力成果，更被發現身穿的暗紅色T恤，太太宋慧喬也穿著過。

【明報專訊】韓星宋仲基、張東健、金智媛及金玉彬合演有線台tvN新劇《阿斯達年代記》，將於本周六（6月1日）首播，前日劇組率先推出製作特輯，為新劇打響頭炮之餘，卻意外地揭露了基哥綵排時，疑似穿著愛妻宋慧喬的舊衫，網民大讚二人恩愛，開工不忘放閃。

《阿斯達》講述在上古時代的虛構國度「阿斯達」裏，基哥飾演背負詛咒而生存的主角「銀蟾」，為了保護金智媛扮演「坦雅」和她的瓦韓族人，誓死跟阿斯達的戰爭英雄「妥坤」（張東健飾）對抗。劇中不乏戰爭和騎馬場面，基哥笑言為免受傷，開拍前努力練習騎術，因此拍下不少精彩的騎馬戲，令粉絲相當期待。

在前日播出的製作特輯，劇組花上不少篇幅，介紹基哥拍攝騎馬的場面，全部親身上陣，顯得威風凜凜。有眼利的粉絲卻發現，基哥在綵排期間，穿著一件印有「每一刻都很特別」字樣的暗紅色T恤，原來其妻喬妹在去年播出韓劇《男朋友》中，亦曾穿著同款亮相。

有網民猜測「雙宋」恩愛到一件T恤兩份著，亦有人估計二人身材明顯有別，相信是購入同款情侶裝。事實上，基哥與喬妹已非首次穿著對方的衣服出街，擺明公然放閃，令粉絲又羨又妒。

「宋仲基阿媽」秋瓷炫公開婚紗照

提起《阿斯達》，在基哥童年回憶片段中出現的母親角色，請來40歲女星秋瓷炫客串演出，她將於明日在首爾補辦婚禮，同時為去年6月1日出世的兒子慶祝一歲生辰，別具雙重意義。

近年專注內地發展的秋瓷炫，前年跟比她年輕兩歲的內地男星于曉光註冊結婚，但一直未有舉行婚禮，昨日二人公開多款婚紗照，均流露幸福笑容，相信在明日舉行的婚禮兼兒子周歲宴上，一家三口將會更幸福滿溢。