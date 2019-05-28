「狼人」率5萬觀衆唱歌 賀「磁力王」八十大壽

「X教授」柏德烈史超域（右）釋出結婚時跟太太與「磁力王」伊恩麥基倫（左）的合照，祝他生日快樂。

【明報專訊】《變種特攻：黑鳳凰》即將上映，飾演黑鳳凰的蘇菲端納和「磁力王」米高法斯賓達等昨日在韓國舉行記者會宣傳，成熟版《變種特攻》演員又有什麽搞作？本月25日是「磁力王」伊恩麥基倫（Ian McKellen）80歲生日，跟他甚老友的「X教授」柏德烈史超域（Patrick Stewart）隨即在社交網貼出跟太太Sunny結婚時與伊恩的3人合照，並留言祝對方生日快樂。

至於「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）正舉行巡迴演唱會，前日唱到英國曼徹斯特，他表示由於正開騷，所以未能親自恭賀伊恩麥基倫，但他相當有心，拿着手機360度拍攝全場約5萬名觀衆，並一起唱生日歌祝賀伊恩的片段。

曉治積曼首次舉行巡迴騷

提起曉治積曼，他不但會演戲，更能歌善舞，他首次舉行巡迴演唱會《 The Man The Music The Show》，合共演出88場，本月初在蘇格蘭格拉斯哥揭開序幕，並會巡迴到都柏林、伯明翰、倫敦、漢堡、巴黎、阿姆斯特丹、芝加哥、紐約、波士頓、洛杉磯、華盛頓、多倫多、悉尼、墨爾本等等，遍及歐美澳多個國家及城市，10月19日尾場將會在墨西哥演出。

曉治積曼的巡迴騷會唱出《孤星淚》、《大娛樂家》及百老匯音樂劇衆多歌曲，還有管弦樂團現場伴奏，但暫時未知他會否把演出帶來亞洲。