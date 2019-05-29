自家品牌重生 好友杭州撐場 杜德偉：無諗過57歲圓時裝夢

【明報專訊】杜德偉（Alex）創立的時裝品牌昨日在杭州「重生」，朋友皆為他高興，多名圈中朋友，包括梁家輝夫婦、鍾鎮濤夫婦、葉童與丈夫、陳小春及曾志偉等特意往杭州撐場，陳小春更壓軸演出，為時裝騷行catwalk。時裝騷的特別嘉賓是已故Micheal Jackson的兄長Jermaine Jackson。Alex感謝太太與朋友支持，再達成時裝夢想，他說：「無諗過57歲可以圓時裝夢！」

娛樂組

MNA是杜德偉（Alex）於2009年創立的時裝品牌，當年他為經營這生意暫停了演藝事業，但換來是虧蝕很多錢而停產。昨日這品牌在杭州重新啟動，並在杭州舉行首個時裝騷，不少圈中人往捧場，好友上山詩納、黃聖依、巫啟賢等也現身。Jermaine Jackson到場時，Alex親自迎接，他還跟眾人合照留念。

4年前蝕錢停產

Alex分享他的時裝夢，他稱早於3歲已愛上時裝，他會要求媽咪給他針黹縫製蝙蝠俠斗篷。少年時在有限資金下，他會找特別裁剪的衣服打扮自己，而他也踏上修讀設計的路。Alex 23歲參加新秀奪冠成為歌手，入行後他的設計夢想未有機會實現。後來他全力在台灣發展，完成滾石合約上最後一張唱片《脫掉》後，有感唱片上找不到新突破，感覺迷失了自己，於是萌生了時裝設計念頭。在2009年創立了自家時裝品牌；Alex說一切由零開始，在最初兩年他幾乎每天都在家對着電腦設計。當時他沒有投資者，自資成立了公司，為了追夢而暫停了演藝工作。他對時裝品質有要求，品牌時裝曾在東京出售。他說：「我不懂生意管理，蝕了好多錢，2015年忍痛停產。」生意失敗，太太李曉冰（Ice）經常安慰他，說盡了力就可以了，但Alex仍有遺憾。最近他遇到很好的合作伙伴，在生產方面非常有經驗，雙方一拍即合，終於昨日展出第一季貨品。他開心說：「係緣分，無諗過57歲可以圓時裝夢！」

新裝向MJ致敬

Alex在圈中人緣甚廣，朋友知道這喜訊也戥他開心；他不用多說，大家也搭飛機到杭州力撐。昨日時裝展上有特別嘉賓，正是The Jackson 5主音Jermaine Jackson。Alex表示適逢Micheal Jackson（MJ）逝世10周年，這系列服裝中有向MJ致敬的，故他邀請MJ的親哥哥到場。

音樂是品牌靈魂

昨晚的時裝展當然與音樂和表演有關，第一部分是街頭時裝，有跳舞表演，第二部分是搖滾，音樂全由Alex親自挑選，他稱音樂就是這個品牌的靈魂。他又解釋品牌的名字的意思，是「Mute Nostril Agony」，渴望自由與重生的態度造就了他的設計初心，是「不死之心」。