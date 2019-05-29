阿Sa卓韻芝舞台劇演情敵 幻想男主角似古天樂

【明報專訊】蔡卓妍（阿Sa）、卓韻芝、凌文龍及導演陳淑儀等昨日到香港演藝學院出席舞台劇《情敵勸退師》記者會。阿Sa和卓韻芝飾演情敵，前者指兩人在舞台劇上都是新人，感覺是由零開始，不過沒什麼擔心和緊張，覺得幾好玩，最主要今次是喜劇，她已很久沒拍過，所以一收到邀請，就即時答應要做、要玩。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

蔡卓妍（阿Sa）與卓韻芝（阿芝）合作舞台劇《情敵勸退師》飾演情敵，問兩人是否為配合劇中「正印」和「小三」的造型，所以昨日阿Sa密實、阿芝性感亮相？阿Sa表示不關事，目前仍未知劇中造型，她飾演家中有點錢的蛋糕師傅。阿芝透露飾演舞台劇演員，又是編劇，所以創意澎拜，角色幾得意。

誰是小三賣關子

至於誰是小三？阿芝大賣關子，表示要去到最後一秒，觀眾才知道發生什麼事。問劇中可會有兩人之間的男主角出現？阿Sa笑說：「我希望有囉，我們傾劇本時都有諗過，這個人一定很似古天樂。但純粹幻想，這個男人不會在劇中出現的。」阿芝亦笑指除古天樂外，無其他可能性。

阿芝患情敵恐懼症

阿Sa表示今次的題材不難找到共鳴，因社會上有太多這種事情發生，劇中過程大家會似曾相識，劇中人未必會大打出手，但有點內心想法，很少會講出口，她們會將之表達出來。

阿芝認為情敵都是一種恐懼，一段關係時間長了，就會擔心有第三者出現。她笑言若發現老公有第三者，一定會將老公的所有旅遊證件、信用卡，甚至八達通都收起來，「用監獄模式對付他，看他能去哪裏」。

阿Sa認為一句「梗係飛咗佢喇，黐線！」或者「我接受唔到囉！」講出來很易，但跟不同的人一起，所經歷的事情都不同，其他人不會知道，所以很難去衡量，要到發生了才知道會如何面對。她更自爆之前圍讀時，兩人已忍不住笑到癲。兩人希望用一個輕鬆搞笑的方式，去探討這個深入的問題。

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