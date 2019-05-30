呂奇台北現身 粉絲讚依然靚仔

資深傳媒人汪曼玲（左）到台北探望呂奇（右），更把兩人的合照上載到社交網。

【明報專訊】粵語片年代當紅明星呂奇息影數十年，但電視、電影不時有演員模仿他，如羅嘉良、梁家輝等。呂奇退出娛樂圈後移居台灣，久未露面。近日資深傳媒人汪曼玲到台灣探朋友，相約現年77歲的呂奇見面，並在社交網分享合照，勾起不少網民回憶。照片中的呂奇穿著鮮黃色外套、戴帽及眼鏡，精神奕奕。

汪曼玲寫道：「這次台北行，收穫很豐富，食好住好，還趁機見到幾個娛樂圈老友。大家估下今天，我又約了哪一位，認不認得他？他就是呂奇。」汪曼玲指兩人暢談了一個下午，呂奇告訴她1965年拍首部粵語片《公子多情》的故事。她寫：「《公子多情》令他一炮而紅，他感激南紅、黃曼梨及邵逸夫爵士的幫忙，令他銘感於心。原名湯覺民的他，改藝名呂奇，他說：『因為我當時的偶像是傅奇。』」

呂奇現真身令不少粵語片粉絲開心留言，讚奇哥依然靚仔，還提到他的經典對白：「你呢個卑鄙無恥下流賤格社會嘅人渣敗類拆白黨死飛仔……」

翻查資料，2006年呂奇在台灣接受汪曼玲訪問時，提及遇到影迷認出他要求合照，他都會否認自己是呂奇，要過平常人生活。文中提到有傳他在台灣揸的士，其實他1987年退出影壇後定居當地，投資股票，又買物業收租，生活寫意，不曾為錢擔心過。

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